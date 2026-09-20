Un ciudadano deposita su voto este domingo en las elecciones de Berlín. Reuters

Alemania aguanta de nuevo la respiración ante dos elecciones regionales clave con AfD al alza y la CDU de Merz en crisis

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Las claves Generado con IA Alemania celebra elecciones regionales clave en Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania con AfD al alza. En Berlín, CDU y La Izquierda están empatados en torno al 20%, seguidos de cerca por AfD y Los Verdes. En Mecklemburgo-Antepomerania, SPD lidera las encuestas con un 37%, seguido muy de cerca por AfD. La CDU se enfrenta a su peor resultado histórico, rozando el mínimo necesario para entrar en el parlamento regional.

Alemania vive este domingo dos nuevas elecciones regionales, la ciudad-estado de Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede dar un nuevo golpe en el tablero electoral tras su victoria hace dos semanas en el estado federal de Sajonia-Anhalt, donde arrasó con más del 43 % de los votos.

Un escenario que parece más probable en Mecklemburgo-Antepomerania, donde 1,3 millones de personas convocadas a las urnas, que en los comicios de la capital.

En Berlín las encuestas sitúan a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobierna actualmente con el apoyo del histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), empatada con en torno a un 20% de apoyo con La Izquierda. Por detrás, muy cerca, están AfD y Los Verdes.

La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, capitaliza el malestar ciudadano con la crisis de la vivienda y los precios de los alquileres. La actual coalición de gobierno entre

Con el cordón sanitario con la ultraderecha todavía en pie y sin mayoría suficiente para que CDU y SPD reediten su alianza, las únicas constelaciones posibles son sendos tripartitos: así, los socialdemócratas y los verdes tendrán que elegir si se sitúan bajo la égida de La Izquierda o de los conservadores.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la presidenta regional saliente, del SPD, Manuela Schwesig, está cada vez más cerca de la política federal y lidera las encuestas. Podría apoyarse de nuevo en La Izquierda para seguir gobernando.

Por detrás del SPD está AfD, que comenzó muy lejos la campaña electoral, pero que ha logrado estrechar la diferencia e incluso aspira a ser la fuerza más votada.

De hecho, el jueves el último sondeo publicado antes de la cita con las urnas por la cadena de televisión pública ZDF y a cargo del instituto demoscópico Forschungsgruppe Wahlen situó al SPD al frente, con un 37 %, un punto porcentual más que AfD, que había dominado las encuestas desde el verano de 2023.

En dicho sondeo, la CDU aparecía con un 6 %, un porcentaje que sería el peor resultado de la historia de la formación democristiana y que sitúa peligrosamente a los cristianodemócratas cerca de la barrera del 5 % necesario para lograr representación parlamentaria.

El partido de ultraderecha ya ha sido primera fuerza política en este estado en dos ocasiones, pero el resto de formaciones rechazó pactar con ellos por un cordón sanitario.

Además la votación tendrá una clara lectura a nivel nacional, con un cuestionado canciller Friedrich Merz de la CDU. El último sondeo de Infratest para la televisión pública ARD revela que solo un 10% de los alemanes tienen confianza en la situación del país y que el 90% consideran negativo el desempeño del Gobierno federal.