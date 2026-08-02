Grecia evacúa a miles de personas por un incendio sin control que se encuentra ya a 35 kilómetros de Atenas

Las claves

Las claves Generado con IA Un gran incendio en Grecia ha arrasado 6.700 hectáreas y avanza sin control a solo 35 kilómetros de Atenas. Miles de personas han sido evacuadas de decenas de localidades, especialmente en la región de Ática y cerca del pueblo costero de Megara. El fuego, alimentado por fuertes vientos, ha destruido más de cien casas y causado importantes daños ecológicos. Tres personas han sido detenidas por su posible implicación en el origen de los incendios, y las críticas a la gestión gubernamental aumentan.

Grecia lucha desde hace cuatro días contra las llamas de un incendio que ha arrasado ya 6.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a miles de personas. El fuego, sin control, se encuentra ya a unos 35 kilómetros de la capital del país.

El incendio forestal, que tiene varios frentes, se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y desde entonces se ha propagado atizado por los fuertes vientos unos 40 kilómetros hacia el este, ya en la región capitalina de Ática, obligando a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.

Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que no funcionó correctamente y generó chispas que provocaron el incendio de Beocia que se propagó después a Ática.

El fuego amenaza hoy la zona industrial del pueblo costero de Megara, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de Atenas.

Protección Civil ha ordenado desde ayer la evacuación de 500 personas en doce pequeñas localidades cerca de Megara, donde 450 bomberos, con 126 camiones y 24 medios aéreos tratan de evitar que el fuego alcance las industrias y fábricas ahí situadas.

En su avance, el fuego atravesó durante la noche del viernes al sábado el pueblo costero de Porto Germeno, calcinando más de cien casas, según indicaron fuentes municipales.

"Ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte", recalcó por su parte a la radio Skai, Dimitris Vordos, teniente de alcalde de Megara.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha señalado que el Gobierno ha invertido en los últimos años "más que nunca en reforzar Protección Civil".

"Sin embargo, hay momentos en los que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", ha recalcado.

Campos en Grecia ardiendo. Reuters

A lo largo de todo el sábado los medios aéreos de extinción no pudieron operar en gran parte del país debido a los fuertes vientos, con rachas puntuales de hasta 130 kilómetros por hora.

No obstante, las críticas hacia la gestión del Gobierno por parte de la oposición y una buena parte de la sociedad por esta nueva catástrofe a las afueras de Atenas van en aumento.

Otros fuegos en Grecia

Mientras, más de 100 bomberos con 22 camiones, seis aviones y un helicóptero cisterna operan en la región de Fócida (centro) y la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, donde este domingo se declaró un nuevo fuego que ya ha obligado a evacuar cuatro localidades.

Una persona ha sido detenida en Cefalonia bajo la sospecha de haber causado este incendio.

Otras dos personas han sido detenidas acusadas de provocar el incendio que amenazó el sitio arqueológico de Micenas mientras realizaban trabajos agrícolas con maquinaria pesada.

El fuego que ardió durante cuatro días en la región de Rétino, en la isla griega de Creta, ya está bajo control tras haber calcinado 5.500 hectáreas de bosque.

El pasado miércoles tres bomberos perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión.