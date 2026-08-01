La UE convoca el martes una reunión virtual de ministros del Interior para debatir la crisis migratoria de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA La UE celebrará el martes una reunión virtual de ministros del Interior para debatir la crisis migratoria en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde el norte de África. Veinticuatro países europeos solicitaron la reunión urgente, pidiendo a España restablecer el control fronterizo y evitar un efecto llamada por la regularización de migrantes. Pedro Sánchez y el ministro Marlaska han respondido a las críticas de otros líderes europeos resaltando la rápida actuación española y acusando a algunos socios de insolidaridad y mala fe. Italia, Finlandia y otros países han pedido la exclusión de España del espacio Schengen y han reforzado controles fronterizos, mientras Portugal y Francia incrementan la vigilancia en sus límites.

La Unión Europea ha anunciado que la reunión de ministros del Interior europeos para debatir la crisis migratoria en Ceuta solicitada por todos los miembros de la organización tendrá lugar el próximo martes de forma telemática.

Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, ha informado de la convocatoria de una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, presidida por el ministro irlandés de Justicia, Asuntos de Interior y Migración, Jim O'Callaghan, para debatir los acontecimientos ocurridos en los últimos días en España.

Veinticuatro miembros de la Unión Europea habían solicitado vía carta una reunión "urgente" para debatir los cruces masivos de 50.000 migrantes hacia desde el norte de África de forma irregular y tratar el estado de la seguridad de las fronteras. En la misiva exigían a Sánchez "restablecer el control de la frontera" y frenar el efecto llamada de "la regularización".

"Tenemos el deber de disuadir eficazmente y combatir sin tregua la migración irregular, coordinando nuestras acciones, reforzando nuestras fronteras exteriores y abordando todas las políticas que puedan servir como factores de atracción, como la regularización de un gran número de migrantes irregulares", argumenta el escrito promovido por Italia y Dinamarca.

Los países firmantes defendían que la "reunión debería permitir una evaluación común de la situación y un acuerdo sobre una respuesta europea coordinada" en un texto dirigido al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, y a Irlanda.

Esta respuesta debe pasar, según han expresado, por una "rápida movilización de los instrumentos de la UE disponibles y el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados".

En el escrito también se hacía referencia a la influencia en la crisis de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide devolver a personas 'en caliente', algo que consideran que se ha utilizado para "abusar de nuestro sistema de migración y asilo".

La carta de Pedro Sánchez

Horas antes de que los países europeos hicieran pública la carta, Sánchez se había dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para expresar su "profunda preocupación por la reciente reacción que han mostrado algunos gobiernos europeos tras el incidente ocurrido en la frontera exterior de la Unión Europea".

La respuesta del jefe del Ejecutivo a las críticas de algunos líderes de la Unión Europea ha sido remarcar que "en menos de 48 horas" su Gobierno ha conseguido "restablecer el control de la frontera, proveer asistencia humanitaria y devolver prácticamente a todos los migrantes que han entrado de forma irregular".

El mismo tono ha mantenido el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, el cual ha tildado de "egoísmo, mala fe y desconocimiento" la actuación de las naciones críticas con la gestión de la crisis. "Han utilizado la emergencia con fines partidistas", ha mantenido Marlaska, haciendo referencia directa a Italia.

El Gobierno de Georgia Meloni fue el primero en solicitar la exclusión de España del espacio Schengen y ya ha aplicado "controles aleatorios" a los viajeros que entren en su país con origen en España. Finlandia y otros estado miembros se sumaron después a la solicitud de exclusión.

Por su parte, Portugal y Francia han aumentado los dispositivos en las fronteras para extremar la precaución antes la incursión de migrantes irregulares.