Von der Leyen exige a España el fin inmediato de las entradas en Ceuta y la devolución de los migrantes irregulares

Italia y Finlandia solicitan excluir a España del espacio Schengen, mientras Francia refuerza controles fronterizos por la crisis migratoria en Ceuta.

La Comisión Europea ofrece apoyo operativo a España, incluyendo el despliegue de agentes de Frontex en Ceuta, aunque el Gobierno aún no lo ha solicitado.

Ursula von der Leyen exige a España el cese inmediato de las entradas irregulares en Ceuta y la devolución rápida de los migrantes.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha dicho este viernes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en sus primeras manifestaciones públicas sobre la avalancha migratoria en la ciudad autónoma.

"Los cruces peligrosos deben cesar de inmediato. Las redes de tráfico de personas deben ser desmanteladas. Y los retornos deben ejecutarse con rapidez, tal y como permiten nuestras normas", ha exigido Von der Leyen.

La alemana ha encargado a dos de sus comisarios que apoyen al Gobierno de Pedro Sánchez en "el control de la situación". Por un lado, el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, "trabajará para proporcionar apoyo operativo adicional a España, también a través de Frontex".

Brunner ya se puso en contacto este jueves con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le ofreció el despliegue urgente en Ceuta de efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, pero de momento el Gobierno de Sánchez no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.

En todo caso, el comisario de Interior y Migraciones "está dispuesto a desplazarse a los puntos más críticos".

Por otro lado, Von der Leyen ha pedido a la comisaria responsable de Política de Vecindad, Dubravka Šuica, que se ponga en contacto con el Gobierno de Marruecos.

La presidenta de la Comisión ha evitado de momento cualquier crítica a Rabat. "Confío en que nuestra estrecha colaboración con Marruecos contribuirá a ofrecer resultados concretos", ha dicho.

La intervención de Von der Leyen se produce después de que Italia y Finlandia hayan pedido suspender a España del espacio sin fronteras Schengen por el descontrol migratorio en Ceuta y de que Francia haya anunciado un refuerzo de los controles fronterizos.

Aunque el código de fronteras Schengen no contempla la expulsión de ningún Estado miembro, sí prevé un mecanismo de emergencia para restablecer los controles en las fronteras interiores cuando un país no protege adecuadamente la frontera exterior de la Unión. En la práctica, esa medida supondría aislarlo del resto de socios del espacio de libre circulación.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, apoyó este viernes la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen ante la crisis migratoria en Ceuta, mientras que su homólogo francés, Laurent Nuñez, dio instrucciones de reforzar los controles en la frontera común.

"España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar", escribió Rantanen en la red social X.

A continuación, agregó: "Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Giorgia Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen".