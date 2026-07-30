Bruselas ofrece a Marlaska desplegar agentes de Frontex en Ceuta y pide a Marruecos que frene las salidas

El PPE atribuye la crisis migratoria en Ceuta a la política de regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Partido Popular Europeo solicita un debate urgente en la Eurocámara sobre el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE y el impacto de las regularizaciones masivas.

Bruselas pide a Marruecos que intensifique sus esfuerzos para frenar las salidas de migrantes desde su territorio hacia España.

La Unión Europea ofrece a España el despliegue de agentes de Frontex en Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria.

La Unión Europea ofrece ayuda a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta. El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austriaco Magnus Brunner, se ha puesto en contacto este jueves con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner a disposición de las autoridades españolas un eventual despliegue de la Guardia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

El comisario ha confirmado además que la Comisión Europea está en contacto con Marruecos, al que la UE considera un socio estratégico, para pedirle que intensifique sus esfuerzos con el objetivo de frenar las salidas de migrantes desde su territorio.

"La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal", ha escrito Brunner en su cuenta de la red social X.

"He trasladado al ministro Grande-Marlaska que la Unión Europea está dispuesta a reforzar su apoyo a España, también a través de Frontex, para controlar la situación. Además, estamos en contacto con las autoridades marroquíes para garantizar que se hagan todos los esfuerzos necesarios para evitar estas peligrosas travesías", ha asegurado el comisario de Interior.

Por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE) -la familia política del comisario Brunner y de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen- ya ha pedido un debate de urgencia en el próximo pleno de la Eurocámara en septiembre, que llevará por título "la necesidad urgente de reforzar las fronteras exteriores de la UE, evaluar el efecto llamada de las regularizaciones masivas unilaterales y la instrumentalización de los migrantes".

Precisamente, el PPE atribuye la actual crisis a la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que choca con la política migratoria dominante en la UE, centrada en reforzar las fronteras exteriores y acelerar el retorno de los migrantes en situación irregular.

"La situación en la frontera española es espantosa. Estas imágenes devastadoras son la consecuencia directa del efecto llamada provocado por la regularización masiva, agravado además por la instrumentalización de la migración irregular", ha dicho el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber.