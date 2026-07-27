Burdeos, asediada por un fuego "completamente errático": las llamas se encuentran a 15 kilómetros de la ciudad

En total, los incendios forestales han devastado 115.000 hectáreas en Francia en lo que va de año, superando récords históricos.

El fuego genera pirocumulonimbos, fenómenos difíciles de anticipar, y participan en su combate 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes.

Las llamas, descritas como "completamente erráticas", se encuentran a solo 15 kilómetros de Burdeos y han obligado a cerrar la autovía A63 y a interrumpir el tráfico ferroviario.

El incendio en Gironda, al suroeste de Francia, ha arrasado 42.000 hectáreas, dejado 220.000 evacuados, 75 bomberos heridos y destruido al menos 240 casas.

No hay precedentes en Francia de algo así. En Gironda, al suroeste del país, ya son 42.000 hectáreas afectadas, 220.000 desalojados, 75 bomberos heridos y al menos 240 casas destruidas por las llamas, en uno de los incendios más graves que el país ha visto en toda su historia.

El fuego, que ha sido descrito por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, como "completamente errático", amenaza con acercarse a la ciudad de Burdeos, que se encuentra a 15 kilómetros.

A pesar de ello, el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró este domingo que no será necesario evacuar a los vecinos del municipio, aunque el fuego se ha extendido tanto que la autovía que conecta Burdeos con España, la A63, se mantiene cerrada en varios puntos.

Además, en sentido sur-norte está clausurada entre la salida 17 (Liposthey) y 24 (Cestas) y en el contrario el cierre es entre la circunvalación de Burdeos y la salida 23 (Marcheprime). Por otro lado, el tráfico ferroviario al sur de Burdeos sufre interrupciones.

Por su parte, la prefecta —el equivalente en España de delegada del Gobierno— de la Gironda, Sophie Brocas, advirtió este domingo que las personas evacuadas no podrán volver a sus casas hasta que el fuego no esté perimetrado.

"No habrá retorno posible en las entidades territoriales evacuadas, incluso si el fuego pasa de largo, hasta que el fuego no esté perimetrado", aseguró en una comparecencia de prensa.

Por el momento, los efectivos que trabajan para aplacar el fuego mantienen una estrategia por la que buscan "privar al incendio de combustible". De esta forma, los profesionales están haciendo talas y podas tácticas en el terreno que, aunque no es muy boscoso, este verano presenta una sequedad que no se había visto nunca.

Pirocumulonimbos

En la misma comparecencia frente a los medios de comunicación, Marc Vermeulen, director departamental de los servicios de incendios y emergencias de la Gironda, ha informado de que los equipos están trabajando en tres flancos del fuego a la vez.

Esto se debe a que el incendio, originado el miércoles en la bahía de Arcachón, tiene forma de triángulo. A su vez, los trabajos de extinción avanzan de forma complicada debido a la formación de pirocumulonimbos.

Se trata de fenómenos que generan una especie de tormenta de fuego que es imposible de anticipar y que nunca antes se había visto en Francia. Debido a la dificultad que esto genera, se está recurriendo a expertos que puedan dar las indicaciones o explicar cómo actuar correctamente.

"Cuanto más se limite el potencial calorífico, más se limitará el potencial de esa clase de fenómenos", apuntó Vermeulen sobre estos episodios, que se dieron tanto a última hora del sábado como el viernes y que dispararon las evacuaciones.

En la zona trabajan de forma incansable 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes, ante un incendio que crea sus propios vientos y puede cambiar de dirección de forma brusca ya que es convectivo.

Desde el aire, hay 18 aeronaves de lucha contra los incendios, a los que se les ha unido por segundo día el avión A400M, de transporte militar pero especialmente adaptado para apoyar las tareas contra el fuego.

Asimismo, el trabajo se encuentra suspendido en la zona y el Estado cubrirá los salarios, según indicó la prefecta. Brocas también instó a los turistas a que, si pretendían acudir de visita a Gironda, cambien sus planes ante la posibilidad de que se agrave la situación en cualquier momento.

Aparte de los esfuerzos de los profesionales, tres personas han tenido que ser detenidas por comportamientos casi "criminales", según ha informado Brocas. En concreto, un hombre fue detenido por quemar arbustos y otros dos por hacer una barbacoa.

115.000 hectáreas

Pero no es solo en Gironda. En el vecino departamento de Las Landas todavía luchan contra el fuego en Biscarrosse, aunque con cierta esperanza puesto que las llamas están más contenidas y no han superado las 3.600 hectáreas.

Sin embargo, el fuego ha obligado a evacuar a unas 36.000 personas, aunque durante la noche del sábado al domingo, 3.000 de ellas pudieron regresar a sus casas.

Por otro lado, en Var (sureste) las autoridades hablan de un "fuego giratorio" que se ha reactivado. En este punto, las llamas han recorrido unas 4.500 hectáreas y han forzado a 3.000 personas a abandonar sus hogares.

Además de estos focos, también hay fuegos activos en otros puntos como los de la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes.

En total, los incendios forestales han arrasado ya un total de 115.000 hectáreas en Francia en lo que va de año. Una cifra que eleva aún más el récord histórico que ya se había alcanzado en los últimos días.