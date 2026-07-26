Al menos un muerto y 15 heridos en atropello múltiple en Berlín durante una fiesta por el Día del Orgullo LGBTI

Una persona cubierta con una manta térmica camina después de que el desfile anual del Orgullo de Christopher Street en Berlín fuera cancelado. Annegret Hilse Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos una persona ha muerto y 15 han resultado heridas tras un atropello múltiple durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en Berlín. El conductor responsable del atropello se dio a la fuga tras abandonar el vehículo, que fue encontrado vacío en el parque Tiergarten. La policía ha desplegado un amplio operativo en la zona y busca a uno o varios sospechosos responsables del incidente. El evento del Día del Orgullo LGBTI, que congregaba a miles de personas, fue suspendido y los asistentes evacuados tras el suceso.

Al menos una persona ha muerto y otras 15 han resultado heridas este sábado en un atropello múltiple durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, la capital alemana.

El conductor se ha dado a la fuga tras abandonar el coche que ha utilizado contra los participantes del evento celebrado en el centro de la ciudad.



"Sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", ha explicado un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

El portavoz policial ha explicado que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello.



Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que ha sido suspendido antes de tiempo.

El coche utilizado en el atropello ha sido encontrado por las autoridades, vacío, después de que haya sido abandonado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.



Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.





Reacciones

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha condenado un "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.



"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", ha lamentado Wegner.

"Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así", ha expresado el alcalde de la ciudad-estado de Berlín.



Para el Día del Orgullo LGBTI la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías.



Imágenes de la televisión NTV muestran la zona tras el atropello: un amplio dispositivo policial, con una zona visiblemente acordonada y numerosas ambulancias junto al Tiergarten.