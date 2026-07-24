Francia también sufre la ola de incendio: más de 50.000 ha quemadas y 63.000 evacuados en 32 fuegos activos

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Las claves Generado con IA Francia enfrenta 32 incendios activos que han arrasado más de 50.000 hectáreas, el triple que el año pasado. El mayor incendio está en la Bahía de Arcachon, con 10.000 hectáreas quemadas y 40.000 evacuados; 80 viviendas han sido afectadas. Otros focos graves incluyen Biscarrosse, con 2.500 hectáreas quemadas y 23.000 evacuados, y Var, con 3.700 hectáreas afectadas y 500 evacuados. El operativo contra incendios incluye cientos de bomberos, aviones y helicópteros; no hay víctimas mortales civiles, pero un bombero resultó herido.

Francia se enfrenta actualmente a 32 incendios activos en un verano en el que más de 50.000 hectáreas forestales han sido arrasadas por el fuego hasta el momento, lo que constituye el triple que el año pasado.

El más grande en estos momentos es el de la Bahía de Arcachon, en Gironde, en el cual se han quemado ya 10.000 hectáreas y han sido evacuadas 40.000 personas, según ha señalado el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Además, 80 viviendas se han visto afectadas, de las cuales 50 han quedado destruidas.

El fuego, según ha apuntado Nuñez, sigue avanzando pese al trabajo en el terreno de cientos de bomberos desplegados. Ha descrito los incendios como "muy difíciles de controlar", ya que hay focos secundarios que se propagan hasta un kilómetro por delante del frente principal que obstaculizan la extinción.

Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales entre la población civil, aunque un bombero resultó herido por la explosión de una conducción de gas durante las labores de extinción.

Hoy se ha iniciado otro fuego en la región de Nueva Aquitania. En Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, se ha evacuado ya a 23.000 personas en un incendio que ha quemado por el momento unas 2.500 hectáreas.

Columna de humor del incendio en Var, Francia Reuters

Sureste de Francia

Un tercer gran incendio se ubica en el departamento de Var, entre Marsella y Niza. El fuego lleva activo varios días, destruyendo unas 3.700 hectáreas, y ha obligado a sacar de sus casas a unas 500 personas. Además, la combustión ha afectado a cerca de 60 viviendas, de las cuales ha destruido una decena.

Incendio en los Altos Alpes, Francia. Reuters

Por otro lado, también en el sureste, en el departamento de Altos Alpes, un rayo inició un fuego que se ha propagado por unas 240 hectáreas y que sigue sin control, según ha comunicado Nuñez.

El Gobierno francés ha movilizado, según el ministro, cuatro aviones Canadair, dos Dash, ocho Air Tractor y tres helicópteros bombarderos de agua; algunos cedidos por Croacia, Portugal y Eslovaquia. También ha indicado que 330 gendarmes y seis escuadrones de gendarmería móvil participan en las evacuaciones.