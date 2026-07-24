Un bombardeo ruso sobre la región de Kiev a plena luz del día mata a diez personas y deja un centenar de heridos

Restos del ataque ruso sobre la región ucraniana de Kiev. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un bombardeo ruso con misiles en la región de Kiev ha dejado al menos diez muertos y un centenar de heridos, según las autoridades ucranianas. El ataque impactó en un campo de instrucción militar durante una exhibición de armamento, lo que ha generado dudas sobre las medidas de seguridad. En la ciudad de Slaviansk, otro ataque ruso provocó la muerte de cinco civiles y numerosos heridos, afectando también viviendas y edificios consulares. Volodímir Zelenski ha pedido apoyo internacional urgente para la defensa antiaérea y ha denunciado la brutalidad de los ataques contra la población civil.

Rusia ha lanzado una ofensiva de misiles contra la región de Kiev a plena luz del día, dejando diez muertos y un centenar de heridos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado en redes sociales el ataque de población civil, sin especificar la ubicación exacta. Tampoco ha compartido si se conoce cuál era el objetivo de la ofensiva.

El fiscal general de Ucrania, Ruslán Kravchenko, ha confirmado que en el lugar atacado se trata de un campo de instrucción militar en el que fabricantes de armas ucranianos se habían reunido para una exhibición de armamento. Kravchenko ha anunciado que se ha iniciado una investigación sobre las medidas de seguridad implementadas por los organizadores.

A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Por otro lado, en la misma publicación ha informado de la muerte de cinco civiles y de varios heridos en otro ataque con bombas aéreas en Slaviansk, en el este del país, cerca del río Donetsk.

En ambos casos, los proyectiles rusos han causado daños en viviendas civiles, edificios consulares y varios automóviles. Los equipos de emergencia y rescate se encuentran realizando labores en ambas zonas, según ha trasladado el mandatario.

Explosión de un vehículo tras el ataque ruso en la región de Kiev. Reuters

Zelenski ha calificado las acciones de "ataques brutales contra personas" y ha añadido que Moscú deberá responder por ellos. En el comunicado en X ha denunciado que "Rusia hace tiempo que ignora cualquier norma internacional, cualquier norma humana. Solo están interesados en continuar con las matanzas".

De la misma forma, ha hecho un llamamiento a las naciones aliadas con Kiev para que "comprendan que proteger nuestras vidas también depende de ellos". Ha finalizado el comunicado insistiendo en la "necesidad prioritaria" de misiles guiados para la destrucción de proyectiles aéreos con los sistemas Patriots.

Equipos de emergencia en la región de Kiev. Reuters

El intercambio de ataques por aire entre ambas naciones se ha intensificado en los últimos tiempos.