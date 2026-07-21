Zelenski releva al comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, tras días de protestas contra su gestión de la guerra

Las claves

Las claves Generado con IA Volodímir Zelenski destituyó al comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, tras protestas por su gestión y trato a los soldados. El nuevo comandante en jefe es Mijaíl Drapati, reconocido por liderar la defensa de Mariúpol en 2014 y valorado por su preocupación por los soldados. Zelenski pidió a Drapati elaborar una estrategia de defensa renovada y adaptar el Ejército a los estándares de la OTAN. El exministro Mijaílo Fédorov, considerado modernizador de la industria militar, podría asumir un nuevo cargo supervisando la tecnología militar.

Volodímir Zelenski anunció en la noche del martes la destitución del comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, tras seis días de protestas en Kyiv y en otras ciudades del país contra su gestión de la guerra y su cercanía a Andriy Yermak, el ex jefe de la oficina del presidente, caído en desgracia tras verse envuelto en el mayor escándalo de corrupción desde el inicio de la invasión rusa.

"[Sirski] garantizó los resultados de Ucrania en la defensa de Kyiv, en la operación ofensiva de Járkov y en la operación de Kursk", le concedió Zelenski, quien sin embargo reconoció que "se necesita un trato digno para cada combatiente", una crítica directa al general por su manejo de los reclutas.

El sucesor de Sirski a la cabeza del Ejército será Mijaíl Drapati, el excomandante de las fuerzas terrestres ucranianas, que renunció a principios de junio tras un ataque ruso contra un campamento de entrenamiento por "sentido de responsabilidad personal".

‼️ZELENSKYY: I announce that the new Commander of the Armed Forces of Ukraine will be Mykhailo Drapatyi. commanders, whom we are jointly designating, must prepare and present for approval an updated strategy for our defense, steps to continue the reform of the corps system.… pic.twitter.com/3wjlRntFb2 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 21, 2026

Zelenski le pidió preparar "una estrategia de defensa renovada" y adaptar el Ejército a los estándares de la OTAN, y Drapati recogió el guante. "Trabajaré con responsabilidad, concentración y con respeto por las personas que hoy defienden nuestro Estado", reaccionó.

"Todos en el Ejército saben que Drapati se preocupa por la gente. Es importante que las personas que en el Ejército sufrieron injusticias sientan también justicia. Y que las personas que en el ejército cometieron delitos sean finalmente destituidas de sus cargos directivos y castigadas por esos delitos", escribió la periodista ucraniana Nastya Stanko en la red social X.

"Drapati es una leyenda de la defensa ucraniana", recordó, por su parte, el veterano Viktor Kovalenko, autor de la newsletter Ukraine Decoded. "En 2014, con el grado de comandante, participó en la liberación de Mariúpol y salvó la vida de los soldados de su batallón cercados cerca de Chervonopartyzansk".

Circula en las redes sociales ucranianas un vídeo datado precisamente en 2014 que muestra a Drapati, entonces un joven oficial, a los mandos del primer vehículo blindado que rompió las barricadas levantadas por los separatistas prorrusos en Mariúpol.

In 2014, a young Ukrainian officer led the first armored vehicle that broke through barricades erected by Russian-sponsored militias in Mariupol and prevented the Russian takeover of the city.

Today, Mykhailo Drapaty is Ukraine’s new commander in chief. https://t.co/LoqyYTbApt pic.twitter.com/J5135MQRvg — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 21, 2026

Con Drapati ya son tres los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que Ucrania ha tenido desde el inicio de la invasión a gran escala de febrero de 2022. El primero fue Valeri Zaluzhni, cuyas ambiciones presidenciales forzaron su relevo a principios de 2024. Fue entonces cuando llegó Sirski.

Zelenski rectificó ante las presiones de la calle, que reclamaba desde hace días el regreso del ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, a quien despojó de su cargo en la reciente remodelación del Gobierno a cuenta de sus encontronazos habituales con la cúpula de las Fuerzas Armadas y con el propio Sirski.

Zelenski aseguró este mismo martes que había ofrecido a Fédorov un "puesto digno" en el Gobierno para supervisar la tecnología militar. El exministro, que antes ocupó la cartera de Transformación Digital, es percibido como el gran modernizador de la industria de guerra ucraniana y el responsable de cambiar el curso de la guerra.

Fédorov consideró el nombramiento de Drapati como "un soplo de aire fresco y una nueva fuente de esperanza" en la defensa de Ucrania. "Es la voz del cambio que ya no se podía seguir ignorando", sentenció, sin concretar si había aceptado o no la propuesta de Zelenski.