Francia se convierte en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

Las claves

Las claves Generado con IA Francia se convierte en el primer país europeo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. La ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento y se prevé que entre en vigor el 1 de septiembre para nuevas cuentas. La medida también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, con posibles excepciones determinadas por cada centro. Plataformas como Facebook o TikTok deberán implantar sistemas para verificar la edad de los usuarios menores de 15 años.

La Asamblea Nacional aprobó este martes de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno pretende aplicar desde el inicio del próximo curso escolar.

"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, poco después de la aprobación definitiva del texto.

El inquilino del Elíseo celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato. "Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", escribió en la red social X.

Macron agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación. "Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet", apostilló.

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales. Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como Wikipedia u otras enciclopedias en línea, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

El texto también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia "es pionera en Europa" al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales. Si bien Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción similar, pero en su caso para los menores de 16 años.