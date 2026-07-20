Diez marineros de un barco turco mueren tras el impacto de un misil ruso en Odesa

Las claves

Las claves Generado con IA Diez marineros murieron tras el impacto de un misil ruso sobre un barco turco que transportaba grano cerca de un puerto ucraniano en el mar Negro. La tripulación del barco Golden Leo, de propiedad turca y bandera de Guinea-Bisáu, estaba compuesta por ciudadanos sirios, indios y un ucraniano. Rusia empleó tres misiles de crucero y el ataque provocó un incendio en la cubierta del buque, calificado por Ucrania como un acto de terrorismo. En la provincia ucraniana de Zaporiyia, otro ataque ruso dejó tres muertos, incluida una niña, y 41 heridos tras bombardear un barrio residencial.

Diez miembros de la tripulación de un mercante turco murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a última hora de la tarde del domingo cerca de un puerto ucraniano del mar Negro contra un buque que transportaba grano, según el último balance oficial de víctimas, presentado por la Administración Ucraniana de Puertos Marítimos.

Según había explicado previamente el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Mikola Kalashnik, la tripulación del barco estaba integrada por 17 ciudadanos sirios e indios y por un ucraniano.

Según la Armada ucraniana, Rusia habría empleado tres misiles de crucero Kh-59 y Kh-69 en el ataque contra el barco. El carguero sufrió al menos un impacto en la superestructura que provocó un incendio en cubierta.

#BREAKING Another foreign-flagged vessel takes a direct hit from a Russian missile in Odesa port. Enormous fire - the strike appears to have landed squarely on the bridge. No firefighting equipment in sight. Appears planned and targeted. Ships are being picked off like flies on a… pic.twitter.com/Fs7UBayqxD — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) July 19, 2026

También según la Armada, el barco atacado lleva por nombre Golden Leo, es de propiedad turca y navegaba bajo bandera de Guinea-Bisáu.

"Se trata de otro ataque deliberado de Rusia contra un barco civil desarmado (que navega) bajo bandera extranjera y que no representaba ninguna amenaza militar", dice la nota publicada anoche por la Armada ucraniana, en la que se califica el ataque ruso de acto de "terrorismo" que viola el derecho humanitario internacional.

Rusia y Ucrania llevan a cabo en esta fase de la guerra ataques diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan en sus respectivos puertos o en los de la Ucrania ocupada por Rusia.

Ataque en Zaporiyia

Tres personas han muerto como consecuencia del ataque ruso a la provincia ucraniana de Zaporiyia, según han denunciado las autoridades locales.

Las autoridades han comunicado que entre los fallecidos se encontraba una niña y se han registrado 41 heridos tras los seis ataques lanzados contra un barrio residencial con bombas guiadas.

Consecuencias de los bombardeos rusos en un barrio residencial de Zaporiyia, Ucrania. Reuters

El Ejército ucraniano ha comunicado que se han lanzado dos misiles rusos contra el territorio y casi un centenar de drones, en su mayoría interceptados.