La UE y Reino Unido firman el Tratado sobre Gibraltar que permitirá derribar la Verja desde este miércoles

El acuerdo no afecta la soberanía de Gibraltar, ya que ambas partes han decidido centrarse en soluciones prácticas y dejar de lado la disputa sobre este asunto.

El Tratado crea una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, facilitando el tránsito de trabajadores y mercancías, y abre el aeropuerto a vuelos desde España y la UE.

El acuerdo traslada los controles fronterizos al puerto y aeropuerto de Gibraltar, que serán gestionados por España, y obliga a subir el IVA local al 15%.

La UE y Reino Unido han firmado el Tratado sobre Gibraltar tras el Brexit, permitiendo el desmantelamiento de la Verja desde este miércoles.

La Unión Europea y Reino Unido han firmado hoy el Tratado sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, que entrará en aplicación provisional este miércoles con el desmantelamiento definitivo de la Verja, la frontera física entre la colonia británica y España, en un acto al que está previsto que asista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ceremonia de rúbrica, que apenas ha durado un par de minutos, ha estado protagonizada por el comisario europeo para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y por el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, junto al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

El Tratado aún debe ser ratificado por el Parlamento británico y por el Parlamento Europeo, que prevé pronunciarse en diciembre. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus reservas sobre el acuerdo y todavía no ha decidido el sentido de su voto en Estrasburgo, una decisión con especial relevancia porque podría condicionar la posición del Partido Popular Europeo (PPE).

Con 336 artículos y más de un millar de páginas si se incluyen los anexos, el Tratado sobre Gibraltar es el acuerdo más complejo y el último gran capítulo pendiente del Brexit. Su negociación, marcada por el hermetismo, ha tardado cuatro años y no quedó cerrada hasta el pasado 12 de diciembre.

"La negociación solo pudo concluir en una fase muy tardía debido a las complejas cuestiones políticas y jurídicas que quedaban por resolver en materia de circulación de personas y mercancías", explica la Comisión Europea.

El objetivo último del nuevo Tratado es facilitar el tránsito de los más de 15.000 trabajadores (de los cuales 10.000 son españoles) que cruzan cada día la frontera y de crear un "área de prosperidad compartida" con el Campo de Gibraltar.

A partir de esta medianoche, los controles fronterizos se trasladarán al puerto y al aeropuerto del Peñón y por parte europea los ejercerá España, y no Frontex como quería Londres. Es decir, que la policía nacional podría rechazar en última instancia la entrada de ciudadanos británicos a Gibraltar.

Se trata de un sistema similar al que existe hoy en la estación de St. Pancras en Londres, donde hay un control británico y otro Schengen que realiza la policía francesa. "Se trata de una ficción jurídica por la cual la frontera exterior Schengen se sitúa en un lugar que no forma parte propiamente del territorio Schengen", explica un alto funcionario europeo.

El Tratado obliga al Gobierno gibraltareño a subir el impuesto sobre las ventas -equivalente al IVA- del actual 3% a un mínimo del 15% desde el mismo momento de su entrada en vigor. Se trata de evitar la competencia desleal entre productos gibraltareños y europeos, que afecta particularmente a artículos como el tabaco.

El acuerdo crea una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, con una fase de transición en la que las autoridades españolas realizarán los procedimientos aduaneros para el Peñón en tres puntos: La Línea, Algeciras y Sagunto.

Por tanto, todas las mercancías llegarán a Gibraltar por carretera desde España, mientras que el puerto y el aeropuerto estarán cerrados al tráfico de mercancías. En la actualidad, el 99% de las mercancías que entran al Peñón ya llegan por vía terrestre.

A partir de la entrada en vigor del Tratado, el aeropuerto de Gibraltar, que ahora recibe vuelos desde Reino Unido, se abrirá también a los vuelos procedentes de España y de la UE. Además, se crea una empresa conjunta en la que estarán presentes las autoridades españolas y las gibraltareñas, que será la que decida sobre la gestión diaria.

Las dos partes sostienen que el acuerdo no cambia nada en materia de soberanía del Peñón. Desde el principio de la negociación, Madrid y Londres han acordado dejar de lado la disputa sobre esta cuestión para buscar soluciones prácticas.