Nueva madrugada de terror en Kiev: otro ataque masivo ruso con misiles y drones mata a al menos 11 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Un ataque masivo ruso con misiles y drones en Kiev ha dejado al menos 11 muertos y 46 heridos, incluidos tres niños. La ofensiva rusa incluyó el lanzamiento de 68 misiles y 351 drones, de los cuales la defensa ucraniana logró derribar 37 misiles y 326 drones. El bombardeo causó daños en más de una docena de bloques de viviendas y provocó varios incendios, obligando a evacuar a residentes. En respuesta, Ucrania atacó una refinería en la región rusa de Yaroslavl y dejó sin electricidad la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa.

Nueva noche de terror en Kiev. Al menos 11 personas han muerto y otras 46 han resultado heridas, incluidos tres niños, en otro gran ataque ruso con misiles y drones contra la capital ucraniana, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, solo unos días después del bombardeo masivo más mortífero de lo que va de año.

El alcalde, Vitali Klichkó, ha informado de daños materiales en tres distritos de la capital y más de una docena de bloques de viviendas, en los que se han registrado varios incendios. Los servicios de rescate han tenido que sacar de los inmuebles afectados a algunos de sus residentes, entre ellos niños.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado a través de su canal de Telegram que el Ejército ruso lanzó 68 misiles y 351 drones durante la madrugada. Los sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar 37 proyectiles y 326 aparatos no tripulados.

Footage of a Russian missile hitting an apartment building in Kyiv overnight: pic.twitter.com/vLpgzewPtX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 6, 2026

En la víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había señalado que Rusia preparaba un nuevo ataque masivo contra Ucrania después de que otro bombardeo de estas características matara a 31 personas en la capital ucraniana el pasado jueves.

Zelenski ha destacado que el ataque que Rusia preparaba y acabó llevando a cabo durante la madrugada del lunes tendría lugar antes del comienzo de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará este martes y miércoles en Turquía.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

El mandatario ucraniano ha lamentado la falta de interceptores y ha instado nuevamente a los aliados a enviar más armamento para proteger la vida de sus ciudadanos. "Mientras los misiles Patriot permanezcan en los arsenales de nuestros aliados, Rusia solo se ve alentada a seguir 'venciéndonos' en edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen la fuerza suficiente para detener este terror", ha afirmado.

Según Timur Tkachenko, responsable de la Administración Militar de Kiev, al menos 15 grandes bloques de viviendas han resultado dañados por el bombardeo, incluido un edificio de nueve plantas en el histórico distrito de Podil.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el ataque "masivo" contra Kiev y otras localizaciones de Ucrania con misiles de largo alcance lanzados desde aire, mar y tierra. Según un comunicado, el objetivo eran instalaciones "militares y energéticas" así como bases utilizadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Ataques ucranianos

Por su parte, Ucrania ha alcanzado una refinería en la región rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y ha dejado sin electricidad a la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, en el marco de un ataque masivo de más de medio millar de drones.

Las autoridades locales se han limitado a indicar que los dones enemigos han atacado Yaroslavl y bloqueado nuevamente la carretera a Moscú. El gobernador local, Mijaíl Yevraev, no ha ofrecido detalles sobre daños materiales o humanos.

Smoke seen rising from Russia’s Yaroslavl oil refinery following Ukrainian drone attacks overnight. pic.twitter.com/dX2S9ABuCU — Woofers (@NotWoofers) July 6, 2026

No es la primera vez que Ucrania ataca esta instalación, una de las mayores de su tipo en Rusia: el pasado mes de mayo ya logró incendiar la refinería tras la caída de fragmentos de drones.

En la anexionada Sebastopol el ataque ha interrumpido el servicio eléctrico, según el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozháev. El mandatario ha avisado que los trolebuses no darán servicio este lunes y que los servicios comunales se han conectado a líneas eléctricas de reserva.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre el derribo de 519 drones ucranianos de largo alcance lanzados contra 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.