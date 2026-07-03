Un informe destapa la campaña secreta de Rusia contra Europa: 144 incidentes con drones desde Alemania hasta España

La campaña rusa buscó evitar una respuesta colectiva de la OTAN, pero expuso graves debilidades en las defensas aéreas europeas contra drones.

Un informe del IISS revela que Rusia llevó a cabo 144 incidentes con drones en Europa entre 2024 y 2026, afectando principalmente a países de la OTAN.

El mismo día que Rusia ha perpetrado uno de los ataques más cruentos contra la capital de Ucrania, Kiev, dejando 20 muertos y más de 80 heridos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) ha revelado que Moscú ha mantenido hasta fecha reciente una campaña clandestina de drones contra Europa.

El informe presentado por el think tank registra al menos 144 incidentes con drones en toda Europa entre 2024 y 2026. Los principales países afectados son algunas de las principales potencias de la OTAN: Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca.

Uno de los incidentes, sin embargo, se registró en España, cuando el aeropuerto de Elche se vio obligado a interrumpir su actividad durante dos horas por la proximidad de una aeronave. Ocurrió el 28 de octubre de 2025, en la época de mayor actividad de la campaña según el IISS.

El documento precisa que la campaña rusa fue diseñada para mantenerse por debajo del umbral de riesgo como para activar una respuesta colectiva de la OTAN. En cualquier caso, supuso un "fracaso estratégico" para Europa, al evidenciar que las defensas aéreas de los miembros europeos de la OTAN no están preparadas para la nueva guerra con drones.

En declaraciones a Associated Press, el mariscal John Stringer, comandante supremo aliado adjunto de la OTAN en Europa, señaló que le corresponde a cada país decidir cómo responder a las amenazas de este tipo. "Muchos países se las están tomando cada vez más en serio", valoró.

Stringer no culpó directamente a Moscú por las incursiones de drones. Sin embargo, reconoció que encaja en el patrón de una amplia campaña de sabotaje en toda Europa, orquestada desde Rusia en paralelo a su invasión de Ucrania en 2022.

La única instancia en la que un miembro de la OTAN ha acusado directamente a las fuerzas armadas rusas ocurrió el pasado febrero, cuando Suecia se vio obligada a derribar un dron que amenazaba al portaaviones francés Charles de Gaulle en el Báltico. Según Estocolmo, la aeronave partió de un buque espía ruso.

Los fallos de la defensa europea

El documento del IISS detalla las razones por las que la OTAN tiene tantas dificultades frente a los drones. Vuelan bajo y despacio, se confunden con aves en los radares, pueden lanzarse desde prácticamente cualquier punto dentro o fuera de las fronteras nacionales, y esquivan las defensas diseñadas contra misiles.

Dado que cada país se hace cargo de su respuesta a los drones, es difícil establecer una defensa común, explica el teniente general Jonny Lindfors, representante militar de Suecia ante la OTAN. Como demostró el reciente caso en Rumanía, además, tomar la decisión de derribar un dron sobre espacio urbano puede ser contraproducente.

Incidentes con drones asociados a la guerra híbrida en Europa. El Español E.E.

En un informe de junio, recoge AP, el Comando de Defensa de Dinamarca reconoció que sus Fuerzas Armadas requieren "una postura más sólida" para hacer frente a los incidentes con drones. También admitió deficiencias en los equipos utilizados para detectarlos.

"Los países que hace unos años podían tener una visión 'indulgente' del peligro se han dado cuenta de que los sistemas contra drones son una parte fundamental de la defensa aérea", declara Stringer.

El papel de la 'flota fantasma'

El IISS rastreó el movimiento de los buques de la 'flota fantasma' de Rusia -cargueros opacos con los que Moscú esquiva las sanciones- y determinó que es "muy probable" que Rusia los use como plataformas para lanzar drones.

El informe se centró en los avistamientos de drones en el centro y noroeste de Europa, excluyendo las incursiones a lo largo del flanco oriental de la OTAN causadas por drones de ataque rusos y ucranianos que se enfrentan en teatros de guerra como el Báltico.

El 2 de diciembre, el 'buque fantasma' Vezhen navegó en círculos frente a la costa de Irlanda justo cuando el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, visitaba la isla en su primera visita oficial. Otro barco se encontraba cerca pero su transpondedor estaba apagado, detalló el informe.

El documento cita otros avistamientos que ocurrieron cuando había barcos de la flota opaca en las inmediaciones. Uno de los barcos es el Boracay, abordado por el ejército francés el pasado junio. El presidente Emmanuel Macron declaró que no se podía descartar que estuviera implicado en los vuelos de drones sobre Dinamarca.

"Es razonable suponer que Rusia esté lanzando drones desde barcos de la flota en la sombra", confirmó Lindfors, aunque señaló que a menudo es "casi imposible" atribuirlos a una nación o actor en particular.

El informe también concluye que Rusia vigiló instalaciones militares en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania. Esto obligó a las naciones de la OTAN a movilizarse, revelando así sus posiciones de radar y las brechas en sus defensas.

Así, la Fuerza Aérea de los EEUU en Europa señaló múltiples avistamientos de drones en noviembre de 2024 sobre cuatro bases aéreas estadounidenses en el Reino Unido. Las autoridades alemanas registraron más de 1000 avistamientos de drones sospechosos en 2025, también sobre empresas de defensa y bases militares donde se entrenaban soldados ucranianos.

También se avistaron drones en noviembre y diciembre de 2025 sobre bases militares en Países Bajos y Bélgica. El IISS señaló que se cree que dichas bases albergan bombas nucleares estadounidenses B61. Y lo mismo ocurrió en la base de submarinos de Ile Longue, la cual alberga los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear de Francia.