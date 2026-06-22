Starmer se rinde a la presión y anuncia que dimitirá en otoño para dar paso a Burnham al frente del laborismo

Las claves

Las claves Generado con IA Keir Starmer ha anunciado su dimisión como líder laborista y primer ministro británico para el próximo otoño. Andy Burnham, actual alcalde de Mánchester y nuevo diputado, se perfila como sucesor de Starmer al frente del partido y del Gobierno. El anuncio de Starmer busca evitar unas primarias que agravarían la crisis interna en el Partido Laborista tras los malos resultados electorales. Otros posibles candidatos, como Wes Streeting y Angela Rayner, también han mostrado interés en postularse si hay elecciones internas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado desde Downing Street el calendario para su dimisión tanto como líder del laborismo como jefe del Gobierno. El proceso, adelantado por varios medios, culminaría el próximo otoño.

Con este anuncio, Starmer abre paso al hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, para que asuma el liderazgo del Partido Laborista y el Gobierno del Reino Unido, evitando un proceso de primarias que ahondaría la crisis política.

El anuncio coincide con la toma de posesión por parte de Burnham como diputado después de ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield. Este paso era indispensable para ser eventualmente líder de su formación y primer ministro.

Starmer ha hecho el anuncio esta mañana ante su residencia oficial del 10 de Downing Street, con lo que iniciará el proceso para la designación de un nuevo premier británico, el séptimo primer ministro en diez años.

El todavía jefe del Gobierno declaró que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para garantizar una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.



"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo al país que amo. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión, y arropado por sus ministros y personal.

If rumours are to be believed I'll be living with a seventh different Prime Minister shortly. If it carries on like this I'm going to stop making the effort to learn their names. — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Hasta el pasado viernes, Starmer insistía en que no pensaba dimitir y que si había unas primarias en su formación para elegir a un nuevo líder se presentaría a ellas. Sin embargo, ahora reconoce que no cuenta con el apoyo de su grupo parlamentario.



El primer ministro perdió autoridad y el apoyo de sus compañeros de filas tras el varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales del pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido popular de derechas Reform UK.



Ante la presión que ha recibido en los últimos días de varios ministros y diputados laboristas, el primer ministro llegó a la conclusión el fin de semana, acompañado por su familia por el Día del Padre anglosajón en la residencia campestre inglesa de Chequers.



Starmer y su círculo interno comenzaron a trabajar el sábado en los borradores de su discurso de dimisión, según informa The Guardian.



El calendario implica que Starmer permanecerá en el cargo hasta otoño, permitiendo que el nuevo líder reúna a las bases laboristas en la conferencia anual del partido a finales de septiembre.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham. Phil Noble Reuters



"Lógicamente, lo mejor para Andy y Keir sería que esto ocurriera en septiembre", declaró un ministro al diario, sin mencionar su nombre.



"Andy no tiene un equipo preparado para asumir el cargo en Downing Street y necesita tiempo para prepararse", agregó.



Lo que está por verse es si Burnham, que disfruta de un amplio apoyo entre los diputados laboristas, sería el único aspirante a sustituir a Starmer o si habrá otros aspirantes.

Las primarias aún son posibles

En caso de que cualquier diputado laborista decida presentarse a una elección interna para acceder al poder, necesitará el apoyo de un mínimo de 81 parlamentarios de la formación, equivalente al 20 % del grupo parlamentario del partido.

Wes Streeting, quien renunció como ministro de Salud el mes pasado, declaró la semana pasada que se presentaría a cualquier contienda interna y que contaba con el respaldo de 81 diputados para hacerlo.



También ha anunciado su regreso la ex 'número dos' de Starmer, Angela Rayner, que tuvo que dar un paso atrás en septiembre debido a sus disputas fiscales con la Hacienda británica.

En plena crisis del Gobierno Starmer, anunció que había quedado exonerada en la investigación por haber intentado evadir impuestos.