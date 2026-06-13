La UE acuerda abrir el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Presidencia de Ucrania

Las claves

Las claves Generado con IA La UE acordó abrir el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y Moldavia el próximo 15 de junio. Este paso fue posible tras levantar el veto de Hungría y requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros en cada fase del proceso. El primer clúster abordará temas fundamentales como el Estado de Derecho y la solidez de las instituciones democráticas. La decisión es considerada estratégica por los líderes europeos y reconoce el esfuerzo de reformas realizado por ambos países, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania.

La Unión Europea (UE) acordó este viernes abrir el próximo lunes 15 el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) sobre las negociaciones con ambos países, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno de la UE.

Este nuevo paso llega después de que a principios de mes se lograra levantar el veto de Hungría para comenzar las negociaciones con Kiev, y los contactos con Ucrania y Moldavia arrancarán formalmente en dos conferencias interministeriales previstas el 15 de junio en Luxemburgo.

Los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron la decisión de hoy de "paso importante".

"En la primera conferencia intergubernamental, que se celebrará el lunes, inauguraremos el bloque sobre los fundamentos; la columna vertebral del proceso de adhesión", señalaron en un comunicado.

Dicho primer clúster "abarca los valores y principios fundamentales sobre los que se asienta la UE, desde el Estado de Derecho hasta unas instituciones democráticas sólidas", lo cual "supone un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante enormes desafíos", añadieron.

Costa y Von der Leyen calificaron la ampliación de la UE de "decisión estratégica", y afirmaron que en un mundo "marcado por una creciente incertidumbre", una Unión Europea más grande "redunda en nuestro interés común".

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 a raíz de la invasión de Rusia, se convirtió en país candidato de forma fulgurante en junio de ese año y las negociaciones de adhesión se iniciaron oficialmente en junio de 2024.

Hasta su reciente derrota electoral, el ex primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, estaba bloqueando la apertura de los seis clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos de los que consta el proceso de adaptación del país a la legislación europea.

Este paso requiere la unanimidad de los Veintisiete en cada etapa en el camino de una adhesión a la UE.

En los últimos años, Ucrania ha continuado llevando a cabo las reformas acordadas con Bruselas, preocupada especialmente por la situación de la corrupción en el país y por la continuidad del conflicto generado por la invasión rusa en 2022.