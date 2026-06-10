El naufragio del programa de combate aéreo FCAS pone en jaque la ambición de la UE de construir una Defensa común

Pese al fracaso del FCAS, la Comisión Europea insiste en que la ambición de avanzar en la autonomía militar europea y nuevos proyectos de defensa continúa vigente.

El programa, valorado en unos 100.000 millones de euros y con participación de España, fue impulsado en 2017 para reforzar la cooperación militar europea ante amenazas externas.

La ruptura del FCAS pone en duda la ambición de la Unión Europea de construir una Defensa común y refleja la dificultad de superar intereses nacionales e industriales.

Alemania y Francia cancelan el programa FCAS, proyecto europeo para desarrollar un avión de combate avanzado, por desacuerdos industriales entre Dassault y Airbus.

"El Sistema de Combate Aéreo del Futuro (FCAS) está muerto. La brecha entre Dassault y Airbus era demasiado grande. Para quienes sueñan con un Ejército europeo único, es un despertar doloroso", ha advertido el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, después de que Alemania y Francia hayan anunciado que cancelan el proyecto.

El programa FCAS —cuyo objetivo último era desarrollar un avión de combate avanzado capaz de competir con el caza de nueva generación F-35 de EEUU— había sido considerado un proyecto emblemático de la Defensa europea, llamado a reforzar la cooperación militar en un contexto de creciente amenaza de Rusia, y que cobraba aún más urgencia ante la incertidumbre sobre el compromiso de Donald Trump con la seguridad europea.

Valorado en unos 100.000 millones de euros, el programa fue una iniciativa impulsada por Berlín y París en 2017, a la que España se sumó en 2019. Sin embargo, ni siquiera el máximo respaldo político ha bastado para salvar unas diferencias industriales que han acabado provocando el colapso del proyecto. Aunque Friedrich Merz y Emmanuel Macron intentaron salvarlo a comienzos de año, sus esfuerzos han terminado fracasando.

"Era un proyecto europeo ambicioso y de gran envergadura que ahora ha naufragado frente a la realidad", ha reconocido este martes el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. "Con el conocimiento que tenemos hoy, no volveríamos a plantear este proyecto de la misma manera en que se planteó entonces", ha añadido, aunque sostiene que la cancelación del FCAS no afectará a las relaciones entre Alemania y Francia.

Fue precisamente el Gobierno de Merz el primero en anunciar el lunes que cortaba el grifo al proyecto, una información que después confirmó el Elíseo. Macron y Merz "expresaron su pesar por el hecho de que los socios industriales no hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre la continuidad del proyecto", señaló la presidencia francesa. En esta fase final que ha desembocado en la ruptura, Pedro Sánchez ha mantenido un perfil bajo.

Las disputas entre las empresas implicadas —la francesa Dassault Aviation y el grupo aeroespacial europeo Airbus, que representa los intereses de Alemania y España— sobre el liderazgo y el control del programa han lastrado el proyecto desde el inicio y han acabado por hacerlo naufragar.

Dassault aspiraba a liderar el desarrollo del caza para proteger su propiedad intelectual, mientras que Airbus defendía una asociación más equilibrada con transferencias de tecnología. París y Berlín mantenían también discrepancias sobre el diseño: Francia quería un único modelo europeo, mientras que Alemania sostenía que sus necesidades eran distintas, ya que los aviones franceses deben portar armas nucleares y operar desde portaaviones.

La Comisión de Ursula von der Leyen sostiene que el fiasco del programa FCAS no va a hacer descarrilar el plan de rearme de la UE, ni la ambición de desarrollar nuevos proyectos europeos de Defensa, ni el objetivo de alcanzar la independencia militar en 2030.

"No voy a hacer comentarios sobre este caso concreto, pero desde luego seguimos trabajando de forma muy intensa para aumentar nuestras inversiones en nuestras empresas de defensa", ha dicho el portavoz de Defensa, Thomas Reignier.

"El objetivo común de trabajar juntos y realizar compras conjuntas sigue muy vivo y, de nuevo, el éxito de SAFE —el fondo europeo de 150.000 millones en créditos para Defensa— habla por sí solo", insiste Reignier.

"Es una situación lamentable. Las rupturas nunca son agradables", ha dicho la presidenta de la subcomisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, la liberal alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann, en una entrevista al diario Welt.

"En principio era una buena idea, porque Alemania y Francia son dos países fundamentales para Europa (...) El problema es que una cosa es lo que quiere la política y otra muy distinta lo que la industria es capaz de hacer realidad. Por un lado estaba Dassault, en Francia; por otro Airbus, en Alemania y España. Y nunca llegaron a entenderse realmente", señala Strack-Zimmermann.

"En este caso, es mejor un final doloroso que un sufrimiento interminable. Pero también es cierto que esto no deja precisamente en buen lugar a Europa. Demuestra que los intereses industriales y nacionales siguen siendo un enorme problema dentro de la Unión".

"La cooperación europea es más necesaria que nunca: Estados Unidos ya no está tan presente como antes. Por eso lanzo también un mensaje muy claro a la industria. Cualquier forma de nacionalismo económico debe desaparecer", ha avisado la presidenta de la subcomisión de Defensa.

El ministro de Defensa de Bélgica no es demasiado optimista. "Debemos trabajar hacia una mayor integración y hacia asociaciones entre nuestras industrias de defensa europeas, pero eso llevará aún mucho tiempo y esfuerzo. El proteccionismo sigue siendo muy fuerte. Roma no se construyó en un día", se lamenta Theo Francken.