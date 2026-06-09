Bruselas avisa a Albania de que el proyecto de lujo de Ivanka Trump en una zona protegida amenaza su adhesión a la UE

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea advierte que el proyecto de lujo de Ivanka Trump y Jared Kushner en una zona protegida de Albania puede afectar la adhesión del país a la UE. Bruselas exige a Albania que garantice la compatibilidad del complejo turístico con la legislación medioambiental europea y realice una evaluación de impacto ambiental. El proyecto incluye un resort en la isla de Sazan y otro desarrollo en los humedales de Vjosa-Narta, ambos con inversiones millonarias y socios internacionales. Las iniciativas han provocado protestas masivas en Albania y una investigación anticorrupción sobre la transferencia de terrenos para la construcción.

La Comisión Europea advirtió este martes que el complejo turístico de lujo que proyectan Ivanka Trump y Jared Kushner, hija y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, podría comprometer el proceso de adhesión de Albania a la UE si las autoridades no garantizan su compatibilidad con la legislación medioambiental europea.



"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos en el paisaje protegido de Vjosa-Narta", señaló el portavoz comunitario Guillaume Mercier. Precisó que Bruselas "ya ha expresado sus preocupaciones al ministro de Medio Ambiente sobre las posibles deficiencias del proyecto".



Según el portavoz, el ministro de Medio Ambiente albanés se comprometió ante la Comisión a suspender las obras y a realizar una evaluación de impacto ambiental "en consulta con la sociedad civil".

Sin embargo, el primer ministro, Edi Rama, ha defendido públicamente en repetidas ocasiones que el proyecto seguirá adelante.



El Ejecutivo comunitario recordó que, para cerrar el capítulo 27 de las negociaciones de adhesión -relativo al medio ambiente y el cambio climático-, Albania debe alinearse plenamente con las directivas europeas de Aves y Hábitats y poner fin a su legislación de inversiones estratégicas de 2015.



"Albania debe abstenerse de acciones que puedan comprometer el cumplimiento de los criterios de cierre del capítulo 27", subrayó el portavoz.

Manifestantes en la zona protegida de Narta. REUTERS/Fedja Grulovic

Los proyectos son en realidad dos: el primero es un resort en la isla de Sazan, antigua base militar comunista, valorado en unos 1.400 millones de euros, para cuyo desarrollo el Gobierno albanés concedió en 2024 el estatus de inversor estratégico a Affinity Partners, empresa de Kushner, marido de Ivanka Trump.



El segundo es un desarrollo turístico en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cerca de Zvernec, estimado en más de 4.000 millones de euros. Los socios cataríes de Kushner, los hermanos Al-Khayyat, serían los promotores.



La Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania ya abrió una investigación sobre las transferencias de títulos de propiedad que permitieron la construcción del segundo.

Los proyectos han desatado semanas de protestas masivas en Albania bajo el lema "Albania no está en venta" en Tirana y otras ciudades, que se intensificaron tras los enfrentamientos del 31 de mayo entre manifestantes y guardias de seguridad privada en Zvernec.



No es la primera vez que un proyecto inmobiliario de Kushner genera tensiones en los Balcanes: en Serbia, un plan similar en Belgrado desembocó en protestas y en cargos penales contra un ministro del Gobierno serbio por abuso de cargo y en la retirada de Kushner.