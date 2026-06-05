Un dron marítimo de origen desconocido explota en un puerto de Rumanía, el segundo incidente en una semana

Captura de pantalla de un vídeo que muestra una columna de humo tras la explosión de un dron submarino en el puerto de Constanza, en Rumanía. X

Las claves

Las claves Generado con IA Un dron marítimo de origen desconocido explotó en el puerto rumano de Constanza sin causar daños ni heridos. El dron, similar a los usados en la guerra de Ucrania, tenía un temporizador y medía unos siete metros de longitud. Las autoridades evacuaron la zona antes de la explosión y no descartan la presencia de otros drones marítimos en la costa rumana. El incidente ocurre una semana después de que un dron ruso impactara un edificio residencial en Galați, también en Rumanía.

Un dron marítimo, de procedencia por ahora desconocida, explotó la mañana de este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, sin causar daños ni heridos, según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía.

En un comunicado, el Ministerio explicó que el artefacto pertenece al tipo de drones utilizados en la guerra de Ucrania, sin especificar si era ruso o ucraniano.

Según informaciones de la prensa local, el dron disponía de un temporizador y medía unos siete metros de longitud.

El incidente tuvo lugar a las 10:30 horas local, cerca de la sede de la Agencia Rumana para Salvar Vidas Humanas en el Mar, y no causó víctimas.

La alerta se había activado esta madrugada, por lo que las autoridades tuvieron tiempo para evacuar la zona donde fue encontrado el dron

MARITIME DRONE EXPLODES IN THE PORT OF CONSTANTA ROMANIA! IT WAS IDENTIFIED, IT HAD A TIMER, IT WAS DETONATED OR IT DETONATED ITSELF! At the moment the origin has not been established. It is believed that it could be Ukrainian !! pic.twitter.com/h3HwzVkIsG — Dan RO 🇹🇩🇪🇺 (@DanDan207666) June 5, 2026

Según el comunicado de Defensa, "el objetivo estaba en proceso de evaluación y aseguramiento" cuando se produjo la explosión.

Las autoridades rumanas no descartan la posibilidad de que haya otros drones marítimos en la zona y emitieron mensajes de alerta para evacuar zonas de la costa de Constanza y Tulcea (al noreste de Rumanía).

Tras la explosión, fueron desplegados unos 80 efectivos de la Inspección de Situaciones de Emergencia de Constanza, el principal puerto marítimo del mar Negro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que este nuevo incidente demuestra que la guerra rusa contra Ucrania se convierte en una "amenaza directa" para los países de la frontera oriental comunitaria.

El pasado 29 de mayo, un dron ruso se estrelló contra un bloque de apartamentos en la localidad rumana de Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.

El aparato impactó contra la décima planta de un edificio residencial y su carga explosiva detonó por completo, provocando un incendio.