Zelenski pide a Putin reunirse a solas para negociar la paz en Ucrania: "Sería un error esperar a tener la atención de EEUU"

Las claves

Las claves Generado con IA Zelenski propone a Putin una reunión cara a cara en un país neutral para negociar el fin de la invasión rusa en Ucrania. El presidente ucraniano insta a no esperar a que Estados Unidos vuelva a enfocar su atención en la guerra en Europa. Putin condiciona cualquier avance a concesiones de Kyiv y asegura estar dispuesto a un acuerdo basado en lo hablado con Trump. Zelenski menciona el creciente descontento en Rusia por las consecuencias de la guerra, incluyendo ataques con drones y problemas económicos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski difundió este jueves una carta abierta dirigida a su homólogo ruso Vladímir Putin para proponerle mantener una reunión cara a cara en un país neutral, como "Suiza, Turquía o los países del mundo árabe", que tuviera como objetivo negociar el final de la invasión. "No tengas miedo de tomar el camino para salir de esta guerra. Eso es lo principal que se requiere de ti ahora", escribe Zelenski.

"Vemos que Estados Unidos está completamente centrado en el tema de Irán, y sería incorrecto simplemente esperar a que la guerra en Europa vuelva al centro de su atención", sostiene el mandatario ucraniano, que plantea en la misiva entablar conversaciones "directas" bajo la supervisión de Estados Unidos, la Unión Europea y "otros participantes acordados".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dio acuse de recibo y garantizó que el presidente ruso sería "informado de su contenido más adelante", aunque reprodujo la respuesta habitual: "Si Zelenski quiere reunirse con Putin, puede venir a Moscú". Zelenski, que esperaba esa salida, se adelantó en la propia carta: "Después de estos 26 años, no hay nada que un líder ucraniano tenga que hacer en su capital, igual que no hay nada que un líder ruso tenga que hacer en Kyiv".

A diferencia de Putin, Donald Trump celebró el gesto. "Sería estupendo que Zelenski y Putin se reunieran. Creo que hemos tenido mucho que ver con esto. Ambos van a hacer concesiones, yo sugerí esas concesiones, y ya saben, hemos tenido mucho que ver con esto", presumió el mandatario estadounidense.

En la carta, Zelenski ofrece a Rusia un alto el fuego que cubra "el periodo de negociaciones" y apela directamente a Putin: "Digas lo que digas sobre la OTAN, la geopolítica y la lengua rusa, esta guerra es tu decisión personal: una guerra sin una causa real. Así es como la recordará la historia".

"Ahora todos podemos ver que los rusos están empezando a sentirse cada vez más incómodos con esta realidad; con el hecho de que la guerra está trayendo cada vez más consecuencias negativas a Rusia", escribe el presidente ucraniano, que alude al último ataque con drones contra San Petersburgo el día del estreno del Foro Económico Internacional celebrado en la antigua capital zarista (SPIEF, por sus siglas en inglés), el evento insignia de Putin.

"[A los rusos] no les gustan nuestros drones y misiles. No les gustan las escaseces de gasolina y el aumento constante de los precios. No les gustan las restricciones constantes. No les gusta tu intención de lanzar una segunda ola de movilización para expandir la guerra en otra dirección en Ucrania o para usarla contra otros países vecinos de Rusia. No les gusta el hecho de que no haya un final a la vista para tu guerra", enumera Zelenski.

Este mismo jueves, durante su comparecencia anual ante los medios internacionales, el presidente ruso había asegurado que las propuestas de Trump podían detener los combates, pero dejó claro en todo momento que no habría avances hasta que Kyiv hiciera concesiones.

"Desde luego, estamos preparados y dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos. Concretamente, sobre la base de lo que discutimos durante nuestra reunión con el presidente Trump en Anchorage", declaró Putin en alusión a la cumbre celebrada en agosto del año pasado en Alaska. Ambos acordaron entonces intercambiar paz a cambio de territorios.

"Rusia acepta los compromisos que discutimos en Anchorage. La parte ucraniana también debe aceptar esos compromisos. Entonces el conflicto llegará rápidamente a una conclusión natural", zanjó el presidente ruso, que presumió de que sus tropas hubieran conquistado "el control total de la República Popular de Lugansk, el 100 %" y "más del 85 % del territorio de la República Popular de Donetsk".

La realidad es que Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió frente a las fuerzas rusas por segundo mes consecutivo, según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés). La maquinaria bélica del Kremlin no carbura a la misma velocidad que antes.