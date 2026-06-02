Al menos 11 muertos y más de 100 heridos en uno de los mayores ataques de Rusia a Ucrania: 73 misiles y 656 drones

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra Ucrania, disparando 73 misiles y 656 drones, que causaron al menos 11 muertos y más de 100 heridos en siete regiones, incluida Kiev. El ataque fue confirmado por el Ministerio de Defensa ruso como respuesta a "ataques terroristas" de Kiev y tuvo como objetivo instalaciones de la industria de defensa ucraniana. Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar 40 misiles y 602 drones, pero otros impactaron en 38 localizaciones diferentes del país. Polonia desplegó aviones militares para proteger su espacio aéreo tras los ataques, mientras que Ucrania también atacó regiones rusas, incendiando una refinería en Krasnodar.

Ucrania ha sufrido esta madrugada uno de los mayores ataques de Rusia desde el inicio de la guerra.

Moscú disparó hasta 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que causaron al menos 11 muertes y más de un centenar de heridos en siete regiones ucranianas, incluida la capital.

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por el Ejército ruso después de que el Kremlin anunciara a finales de mayo el inicio inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó este martes este masivo ataque nocturno cuyo objetivo era golpear a instalaciones de la industria de defensa de Ucrania en respuesta a los "ataques terroristas" de Kiev.

Las ciudades de Kiev, Dnipró, Járkov, Zaporiyia y Poltava estuvieron entre los objetivos del ataque, señaló la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las autoridades ucranianas han informado hasta el momento de la muerte de once personas en Kiev y en Dnipró como consecuencia del brutal ataque ruso. Además hay más de 100 personas heridas.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 40 de los misiles y 602 drones, mientras que otros 33 misiles y otros tantos drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en el parte, que también informa de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares.

Las alertas antiaéreas sonaron en gran parte del país a primera hora del martes, tras las advertencias del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el día anterior, sobre un posible ataque a gran escala por parte de Moscú

Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, desplegó aviones militares el martes para asegurar su espacio aéreo tras los ataques rusos contra Ucrania, según informó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas.

Durante la noche, Kiev también atacó varias regiones rusas. La refinería de petróleo de Ilsky, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, se incendió tras un ataque con drones, según informaron las autoridades locales en Telegram este martes.

En la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, un niño de 11 años resultó herido después de que un dron ucraniano impactara contra una vivienda, según informaron las autoridades locales en Telegram.

Rusia derribó un total de 148 drones ucranianos durante la noche y los sistemas de defensa aérea también repelieron ataques con drones sobre Sebastopol, una base naval rusa situada en la Crimea ocupada por Moscú.

Una "nueva fase" en la guerra

A finales de mayo,, el presidente ruso, Vladímir Putin, alertó de que tras el ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk del pasado 22 de mayo, en la que fallecieron 21 personas, incluyendo menores de edad, la guerra había pasado a una nueva fase desde el punto de vista cualitativo.

Dos días después del ataque contra la residencia estudiantil, el ejército ruso lanzó un ataque masivo que incluyó misiles balísticos, de crucero y también hipersónicos, como el temible Oréshnik, además de un millar de drones, y anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev.

Además, las autoridades rusas conminaron a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.

Los continuaos ataques ucranianos contra la infraestructura y la logística de combustible en la retaguardia rusa han causado problemas de abastecimiento en el sur de Rusia y en la anexionada península ucraniana de Crimea, donde las autoridades se han visto obligadas al imitar la venta de gasolina.