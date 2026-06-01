Francia intercepta un petrolero de la 'flota fantasma' rusa en el Atlántico y el Kremlin califica el abordaje de "piratería"

Las claves

Las claves Generado con IA La Marina francesa interceptó el petrolero ruso Tagor, sujeto a sanciones, en el Atlántico, con apoyo internacional y en cumplimiento del derecho del mar. El Kremlin calificó el abordaje como "piratería internacional" y anunció que tomará medidas para proteger sus bienes tras el incidente. El petrolero, con bandera de Camerún sospechosa de ser falsa y 23 tripulantes, se dirigía desde Múrmansk hacia Limbe y fue escoltado para investigaciones. Es el tercer buque de la "flota fantasma" rusa interceptado por Francia en los últimos meses, en el marco de sanciones por la guerra en Ucrania.

El abordaje por parte de la Marina Nacional de Francia del petrolero Tagor, perteneciente a la flota fantasma rusa y sujeto a sanciones internacionales, ha sido calificado como un "acto de piratería" por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Consideramos que estas acciones ilegales lindan con la piratería internacional. Estamos absolutamente en desacuerdo con las afirmaciones de que esto se corresponda con el derecho internacional", declaró durante su rueda de prensa telefónica diaria.



Añadió que Rusia toma medidas para garantizar la protección de sus bienes "y continuará tomando en consideración esta experiencia negativa".

Francia interceptó este domingo el buque sancionado, según informó el propio presidente francés, Emmanuel Macron, subrayando que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es "constante y total".



Según indicó el jefe de Estado francés en sus redes sociales, la operación la llevó a cabo la Marina Nacional en aguas del Atlántico, en alta mar. Contó con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos Reino Unido, y en "estricto" cumplimiento del derecho del mar.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Macron consideró "inaceptable" que determinados buques intenten eludir las sanciones internacionales, vulneren las normas marítimas y contribuyan a financiar la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

En un comunicado, la Prefectura Marítima del Atlántico precisó que la intersección del petrolero se produjo a más de 400 millas náuticas al oeste del extremo de Bretaña, y que procedía de Múrmansk, en Rusia.



El buque se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbe, en Camerún, país del que llevaba izada la bandera.



Pero la Marina francesa sospechó que probablemente se trataba de una bandera falsa y decidió abordar el buque, tal como lo permite la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar.

El capitán, de nacionalidad rusa, "se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones" de los militares franceses, lo que hizo "necesaria" una toma de control del buque, indicó el fiscal de la ciudad gala de Brest, Stéphane Kellenberger.



"El examen de los documentos confirmó las dudas respecto a la irregularidad de la bandera enarbolada", precisó la Prefectura marítima, por su parte.



La Fiscalía de Brest, competente en materia marítima, abrió una investigación penal por falta de bandera y negativa a obedecer, encomendada a la Gendarmería marítima.



El buque, que cuenta con 23 miembros de tripulación, está siendo actualmente escoltado por la Marina Nacional "hacia un punto de fondeo para la continuación de las verificaciones", precisó la Prefectura marítima.



Dada su lejanía, debería tardar "entre 24 y 48 horas" en alcanzar ese punto de fondeo, según la misma fuente.

Asimismo, advirtió que estas embarcaciones, que a su juicio no respetan las normas más elementales de navegación, representan también una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad marítima internacional.



Este es el tercer buque ruso de la también denominada "flota en la sombra", vinculada al transporte de petróleo ruso, que Francia intercepta en los últimos meses.



El primero fue el petrolero Grinch capturado en el mar de Alborán el 22 de enero de 2026.

El segundo caso corresponde al petrolero Deyna, interceptado el 20 de marzo pasado en el Mediterráneo occidental, también sospechoso de operar bajo bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado.