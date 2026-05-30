Del paraguas nuclear francés a los cazas suecos: las iniciativas de autodefensa europea que irritan y enervan a Rusia

Rumanía ha declarado persona non grata al cónsul ruso en Constanza y solicitará a la OTAN el despliegue de medios antidrones, además de elevar el caso ante la ONU y la UE.

El Kremlin ha mostrado enfado por las iniciativas europeas, y la propaganda rusa ha intensificado sus amenazas contra Europa, incluyendo advertencias nucleares.

La OTAN y la UE han reforzado su compromiso de defensa mutua tras el incidente, mientras varios países europeos avanzan en nuevas alianzas y acuerdos militares.

Un dron militar ruso impactó en un bloque de apartamentos en Galati, Rumanía, causando dos heridos leves y generando una fuerte condena internacional.

La OTAN y la Unión Europea han respondido en bloque tras el incidente en la ciudad rumana de Galati, en donde un dron ruso ha impactado contra un bloque de apartamentos, causando dos heridos leves. La Alianza Atlántica se ha comprometido a "defender cada palmo del territorio aliado".

Según ha explicado el Ministerio de Defensa de Rumanía, el dron entró desde el sureste e impactó en la azotea del edificio de diez plantas, causando lesiones a una mujer y a un niño. La incursión se enmarcó en un ataque ruso contra la vecina Ucrania.

El Kremlin se ha negado a precisar si la entrada del dron en el espacio aéreo rumano fue deliberada o se trató únicamente de un error. Su portavoz, Dmitri Peskov, se limitó a constatar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "había sido informado".

Es la primera vez que un dron militar de Rusia impacta sobre un área urbana densamente poblada de un país miembro de la OTAN. Aunque se están produciendo incursiones cada vez más frecuentes de aeronaves tanto rusas como ucranianas en países del Este y del Báltico, suelen impactar en el litoral o zonas rurales.

"El comportamiento imprudente de Rusia nos pone en peligro a todos", condenó el Secretario General de la Alianza, Mark Rutte, en un mensaje en la red social X. Previamente había conferenciado por teléfono con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, para trasladar su compromiso de incrementar la defensa frente a cualquier amenaza, "drones incluidos".

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría, así como los Países Bálticos, han expresado también su condena a título particular por el incidente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que "la guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, valoró "la escalada" de la beligerancia de Rusia como "temeraria e irresponsable". Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, consideró que el impacto del dron constituye "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo". Y concluyó: "Hace tiempo que Rusia dejó de respetar las fronteras".

El Kremlin, encolerizado con Europa

El incidente se produce en la misma semana en la que varios países europeos han anunciado acuerdos significativos en materia de Defensa al margen del marco de la OTAN. Notablemente, entre Francia y Noruega de un lado, y entre Reino Unido y Polonia del otro. A ello se suma la compra por parte de Ucrania de cazas suecos modelo Gripen.

En el primero de los casos, Noruega se sumará a la iniciativa francesa de "disuasión nuclear avanzada" frente a amenazas militares contra estados europeos, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la visita a París del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

La Policía inspecciona el lugar del impacto del dron en Galati, Rumanía. Inquam Photos/George Calin via REUTERS

París y Oslo firmaron además el denominado 'acuerdo de Narvik', que establece un principio de asistencia mutua, intensifica los intercambios militares y amplía la cooperación en ámbitos como defensa antiaérea, seguridad en el Ártico, espacio y apoyo a Ucrania.

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo polaco, Donald Tusk, firmaron un acuerdo de defensa y seguridad destinado a proteger sus fronteras, combatir el crimen organizado, reforzar las defensas colectivas y profundizar la cooperación.

Las Fuerzas Armadas de ambos países intercambiarán conocimientos especializados para liderar el desarrollo y la fabricación de armamento complejo de última generación. El acuerdo debe garantizar el establecimiento de cadenas de producción y de empleos altamente cualificados en el Reino Unido y Polonia

Finalmente, el desbloqueo del préstamo concedido por la Unión Europea (UE) permitirá a Ucrania recibir sus nuevos cazas de combate a partir de 2030, según anunció el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Entretanto, Kiev recibirá 16 modelos antiguos como donación.

Estas nuevas alianzas, sumadas a la falta de avances significativos en el frente contra Ucrania y a la crisis económica en Rusia, agravada por los ataques con drones ucranianos a su infraestructura petrolífera y gasista, han llevado al Kremlin a reaccionar con cólera y malestar.

Vista de la fachada dañada por el dron en Galati, Rumanía. Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Peskov se pronunció de esta manera al valorar la decisión del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, de no proporcionar armas a Ucrania. "En la actualidad Europa participa en el conflicto del lado de Ucrania", protestó el portavoz. "No olviden que las armas europeas disparan contra nosotros. Europa no puede pretender en modo alguno fungir como mediadora".

La máquina de propaganda rusa ha sido mucho más virulenta. Vladímir Soloviov, gran altavoz del régimen en la televisión pública, llamaba a atacar Londres y París con armas nucleares, "recuperar" Polonia como en tiempos de la URSS y "ocupar Berlín" como tras la II Guerra Mundial. Terminaba refiriéndose a las naciones europeas como "escoria".

🤡 Russian propagandist Solovyov is once again threatening Europe with nuclear strikes — this time over military cooperation between the UK and Poland



On air, Solovyov claimed that “one Poseidon strike and Britain is gone,” threatened Warsaw with a “return to its native shores,”… pic.twitter.com/iCjoD6aVL6 — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026

Estas amenazas reproducen las de Dimitri Medvedev, expresidente ruso, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y gran aliado de Vladimir Putin, contra los diplomáticos europeos que no han abandonado Kiev pese a las amenazas tras el ataque a la capital ucraniana con misiles Oreshnik.

"Aparentemente tienen diplomáticos de sobra y tienen que recortar personal", se mofaba, amenazando de muerte abiertamente a los legatarios europeos. Tras el ataque en Galati, ha redoblado sus provocaciones. "Europeos, el dormir tranquilos se ha acabado".

Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026

Rumanía toma represalias

El Gobierno rumano ha respondido declarando persona non grata al cónsul de Rusia en la ciudad de Constanza, a 190 kilómetros del lugar del impacto, anunció Nicusor Dan. El representante diplomático tendrá así que abandonar el país.

Según ha explicado, el aparato era un modelo Geran-2 de fabricación rusa, y formaba parte de un grupo de 43 drones que sobrevoló la vecina Ucrania, con la que Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera. El objetivo era el puerto de Izmail en la región de Odesa.

Rumanía activó dos cazas F-16 con órdenes de interceptación pero el dron no pudo ser derribado antes de alcanzar una zona urbana en tan solo cuatro minutos. Los habitantes de la zona de Braila, Galati y Tulcea recibieron alertas para ponerse a cubierto.

Stephen Evelyn, un residente estadounidense en Galati citado por la agencia Reuters, se mostró tajante. "Nadie cree que esto haya sido un accidente, ya ha ocurrido demasiadas veces. O eso o son enormemente incompetentes a la hora de hacer la guerra. En cualquier caso, la OTAN debe hacer algo".

Rumanía ha anunciado que pedirá a la OTAN el despliegue de medios antidrones. Asimismo, elevará el caso ante la Alianza, a la Unión Europea y también ante el Consejo de Seguridad de la ONU.