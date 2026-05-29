Von der Leyen desbloqueará 16.400 millones para Hungría tras las reformas contra la corrupción del nuevo Gobierno

6.400 millones de euros corresponden a fondos de cohesión, desbloqueados tras las reformas para proteger los derechos humanos y la libertad académica.

El nuevo plan de recuperación húngaro simplifica las inversiones en sectores clave como energía, vivienda, transporte y pymes, y compromete al país a unirse a la Fiscalía Europea.

Los fondos llevaban años congelados por la deriva autoritaria del anterior Ejecutivo de Viktor Orbán y la falta de avances en la lucha contra la corrupción.

La Comisión Europea desbloqueará 16.400 millones de euros para Hungría tras las reformas anticorrupción y de Estado de derecho del nuevo Gobierno de Péter Magyar.

"Fue una carrera contra el tiempo y la hemos ganado". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes el desbloqueo de cerca de 17.000 millones de euros en fondos europeos para Hungría después de las reformas anticorrupción y para restablecer el Estado de derecho anunciadas por el nuevo Gobierno democristiano de Péter Magyar.

Estas ayudas llevaban años congeladas por la deriva autoritaria del anterior Ejecutivo ultranacionalista de Viktor Orbán. Apenas tres semanas después de asumir el poder, Magyar ha logrado cerrar con Von der Leyen un plan de acción que abre la puerta al desembolso de una financiación clave para estabilizar la economía húngara.

"Su Gobierno está actuando con rapidez y determinación para cumplir las promesas hechas al pueblo húngaro: impulsar la recuperación económica, combatir la corrupción y restablecer el Estado de derecho", ha dicho Von der Leyen en una rueda conjunta con Magyar, tras un breve encuentro para sellar el pacto.

"Y en muy poco tiempo ya tenemos avances concretos que compartir. No tomaremos atajos, abordaremos todos los problemas y trabajaremos codo con codo por el bien de Hungría y de la Unión Europea", asegura la presidenta de la Comisión.

La mayor parte de las ayudas desbloqueadas -unos 10.000 millones de euros- corresponde al plan de recuperación de Hungría. Budapest apenas había podido acceder hasta ahora a los fondos Next Generation por incumplir las condiciones impuestas por Bruselas en materia de corrupción y Estado de derecho, y corría el riesgo real de perder el dinero de forma definitiva: el próximo 31 de agosto expira el plazo para ejecutar todas las reformas e inversiones vinculadas al programa.

Von der Leyen y Magyar han pactado una nueva versión simplificada del plan de recuperación que concentra todas las inversiones en sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte y las pequeñas y medianas empresas. Entre los compromisos asumidos por el nuevo Gobierno figuran unirse a la Fiscalía Europa y reforzar también las autoridades anticorrupción nacionales

Los otros 6.400 millones de euros descongelados forman parte de los fondos de cohesión asignados a Hungría. Von der Leyen ha dado por buenas las reformas anunciadas por el nuevo primer ministro húngaro para reforzar la protección de los derechos humanos, en particular la libertad académica.