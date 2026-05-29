Un dron ruso impacta contra un edificio en Rumanía cerca de la frontera con Ucrania: hay dos heridos leves

Las claves

Las claves Generado con IA Un dron ruso Shahed impactó en un edificio de apartamentos de diez plantas en Galati, Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania. El ataque provocó un incendio y dejó dos heridos leves, una mujer y su hijo, además de la evacuación de unas 70 personas. El Gobierno rumano calificó el incidente como una "escalada grave" y pidió a la OTAN reforzar la defensa antiaérea. Es la primera vez que un dron ruso impacta en un área densamente poblada de Rumanía y causa heridos.

Un dron de ataque ruso Shahed ha impactado en la madrugada del viernes contra un edificio de apartamentos de diez plantas en la ciudad rumana de Galati, localizada al sureste del país balcánico y cerca de la frontera con Ucrania. La explosión ha provocado un incendio que se ha saldado con dos personas heridas leves, según las autoridades locales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía ha calificado el incidente como "una escalada grave e irresponsable desde Rusia" y ha pedido a la OTAN, como Estado miembro, agilizar el envío de capacidades de defensa antiaérea. Un portavoz de la Alianza Atlántica ha prometido que reforzarán los sistemas antidrones.

Según la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas. Los bomberos que se desplazaron al lugar han logrado extinguir el fuego. Los heridos, una mujer y su hijo, según la agencia Agerpres, fueron trasladados a un hospital cercano.

A russian drone carrying explosives, involved in the bombing of infrastructure in Ukraine crashed in Galați, Romania, causing a fire on the roof of a residential apartment building.



Two persons sustained minor injuries and several residents required medical attention, the… pic.twitter.com/P8jzYFrEEp — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

"No hubo víctimas mortales (...) Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio", ha explicado el jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia (DSU), Raed Arafat.

Antes del impacto ya se había emitido una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano. Dos cazas F-16 y un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana despegaron a las 01:19 hora local de la base militar de Fetesti con autorización para derribar cualquier aparato enemigo, según ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Desde que Rusia empezó su campaña de bombardeos a los puertos ucranianos en el Danubio, sus drones han cruzado el espacio aéreo rumano en al menos 28 ocasiones. Sin embargo, se trata de la primera vez que uno de los aparatos no tripulados impacta en un área densamente poblada y causa heridos.

En un incidente separado, las autoridades rumanas han identificado un dron sin carga explosiva cerca de Basesti, en el condado de Maramures, al noroeste del país, según la cadena estatal TVR. Desde el inicio de la guerra las autoridades rumanas han identificado fragmentos de aparatos no tripulados en al menos 47 localizaciones

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/nL7dgJUWzw — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Los drones rusos que han entrado en el espacio aéreo rumano probablemente formaban parte del ataque al puerto ucraniano de Izmail, en la región de Odesa y un enclave estratégico en el Danubio.