Un ataque ucraniano con drones alcanza un Tribunal Regional que se encuentra a 500 kilómetros de Moscú

Las claves

Las claves Generado con IA Un ataque ucraniano con drones alcanzó el Tribunal Regional de Nizhni Nóvgorod, a 500 km de Moscú, causando daños materiales pero sin víctimas. Las defensas antiaéreas rusas aseguraron haber interceptado 62 drones ucranianos en varias regiones, Crimea y el mar de Azov durante la noche. El presidente Zelenski anunció nuevos ataques de largo alcance para debilitar la industria petrolera rusa y exigió a EE.UU. mayor apoyo militar. Rusia recomendó la evacuación de diplomáticos en Kiev, pero la embajada de EE.UU. y la UE desmintieron haber abandonado la capital ucraniana.

Ucrania atacó este jueves con drones el Tribunal Regional de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, ubicada a 500 kilómetros al este de Moscú, según informó el gobernador local, Gleb Nikitin.



"En Nizhni Nóvgorod resultó dañada la sede del Tribunal Regional", escribió en Telegram.



Nikitin indicó que "esta mañana la región de Nizhni Novgorod fue atacada por drones, fueron derribados varios".

"Según datos previos no hay víctimas. En el lugar de los hechos trabajan los especialistas. Las defensas antiaéreas continúan trabajando. Los servicios de Emergencias trabajan intensamente. Pido conservar la calma y cumplir con las medidas de seguridad", concluyó.



El canal ucraniano Exilenova+ publicó fotos y vídeos que muestran los daños ocasionados a la cúpula del edificio del Tribunal regional, ubicado en el centro de la ciudad.



El Ministerio de Defensa ruso informó a su vez de que las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" durante la pasada noche 62 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado una nueva oleada de ataques de largo alcance dirigidos a debilitar la industria petrolera rusa, advirtiendo a Moscú que "pagará por esta guerra con sus propias pérdidas".

En un movimiento político altamente inusual, Zelenski envió una carta urgente al presidente de Estados Unidos y al Congreso exigiendo una acción rápida y eficaz, tras alertar que la diplomacia será inviable si Washington no acelera el envío de sistemas de defensa aérea y apoyo militar.

🚨 Zelensky announced new long-range strikes against Russia, warning that Moscow “will pay for this war with its own losses”



“The Russian oil industry will continue to shrink if Russia chooses war,” the Ukrainian president said.



Zelensky also revealed he had sent an urgent… pic.twitter.com/ihLzSjBxbX — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Rusia recomienda evacuar

La embajada de EE.UU. en Kiev informó este jueves de que sigue abierta y funciona con normalidad, después de que Moscú aconsejara evacuar a su personal ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos a centros de toma de decisiones en la capital de Ucrania.



La legación estadounidense hizo esa aclaración en la red social X después de que la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijera en la víspera que Kiev le había informado de que los diplomáticos de Estados Unidos habían salido de Ucrania.



“La embajada de EEUU está abierta. No hay cambios en nuestras operaciones y las informaciones sobre lo contrario son falsas”, se lee en el mensaje.

La publicación va acompañada de una fotografía de la máxima autoridad de la legación, la encargada de negocios Julia Davis.

En la imagen, Davis aparece junto a dos legisladores estadounidenses. Ambos congresistas habían sido recibidos el miércoles por el presidente Volodímir Zelenski.



El Ministerio de Exteriores de Ucrania también ha desmentido a Kallas, que había dicho haber escuchado de la parte ucraniana que “todas” las embajadas se han quedado en Kiev excepto la de EEUU.

Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aconsejó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, la evacuación de su personal en Ucrania ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos en Kiev.



En el mensaje publicado en X, la embajada estadounidense afirmó también que su principal prioridad es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y reiteró la recomendación a los estadounidenses de que no viajen a Ucrania bajo ninguna circunstancia, debido al contexto de guerra en que vive el país.



La embajadora de la UE en Kiev, Katarina Mathernova, dijo esta semana que ni ella ni sus subordinados tenían previsto abandonar sus puestos de trabajo.



Ucrania considera que Rusia no tiene capacidad para incrementar la intensidad de sus ataques contra la capital, que sufrió el fin de semana uno de los ataques más masivos de toda la guerra, y no ha modificado el nivel de alerta por este riesgo.