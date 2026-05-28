Un ataque con arma blanca deja tres heridos de gravedad en una estación de tren en el noroeste de Suiza

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas resultaron heridas de gravedad en un ataque con arma blanca en la estación de tren de Winterthur, al noreste de Suiza. El atacante, un hombre suizo de 31 años, fue arrestado poco después del incidente que ocurrió sobre las 06:30 GMT. Las víctimas del ataque tienen 28, 43 y 52 años y fueron trasladadas al hospital; el motivo del ataque aún se desconoce. Testigos presenciales informaron que el agresor gritó "Allahu Akbar" mientras huía, lo que generó un importante despliegue policial.

Tres personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este jueves por la mañana en la estación de tren de la localidad de Winterthur al noreste de Suiza, según informó la policía local.



El responsable ha sido un hombre de 31 años y nacionalidad suiza que ha sido arrestado, según las informaciones preliminares citadas por la televisión pública suiza RTS.



La policía ha indicado también que el móvil de la agresión, en el que han resultado heridas personas de 28, 43 y 52 años que fueron trasladadas al hospital, aún se desconoce.

El ataque ocurrió poco después de las 06:30 GMT.

El periódico suizo Blick afirmó haber obtenido un vídeo que muestra a un hombre saliendo corriendo del vestíbulo de la estación gritando "Allahu Akbar", una frase árabe que significa "Dios es grande".

שוויץ: אזרח מקומי דקר נוסעים בתחנת רכבת מרכזית בוינטרטור, צרח "אללה אכבר" והחל לברוח לפני שנעצר במקום. שלושה בני אדם נפצעו, בהם אחד במצב קשה@DovGilHar @RamEliBrandts pic.twitter.com/OZQtqsgu3R — כאן חדשות (@kann_news) May 28, 2026

El periódico citó a un testigo presencial que afirmó que el hombre portaba un cuchillo, mientras que la gente a su alrededor gritaba y huía. El incidente provocó un importante operativo policial.

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