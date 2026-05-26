Los Bálticos piden ayuda a Von der Leyen frente a Rusia: "Nuestros cielos no están bastante protegidos"

La única medida anunciada es una evaluación conjunta con la OTAN de los sistemas antidrones y de alerta temprana para identificar carencias críticas.

Los líderes de los países bálticos han pedido ayuda urgente a la presidenta de la Comisión Europea ante la escalada de ataques y amenazas de Rusia.

Los líderes de los países bálticos han reclamado ayuda urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la reciente escalada de incursiones de drones, ataques híbridos y amenazas procedentes de Rusia. "No se trata de incidentes aislados, sino de una nueva realidad de seguridad en Europa. Nuestros cielos no están hoy suficientemente protegidos", ha alertado el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

Von der Leyen ha viajado este martes con carácter de emergencia a Vilna para escenificar la "solidaridad" de Bruselas con Estonia, Letonia y Lituania, "porque cuando se pone a prueba a los países bálticos, se pone a prueba a toda Europa". La presidenta admite que los últimos incidentes han dejado al descubierto "vulnerabilidades" en la seguridad europea y ha prometido acelerar los pilares clave del plan de defensa: la iniciativa de Vigilancia del Flanco Oriental y el Muro Antidrones.

"La frontera oriental de la UE afronta cada día una presión creciente: incursiones de drones, interferencias electrónicas, ataques informativos y amenazas de sabotaje contra infraestructuras críticas. Agradecemos el claro mensaje de solidaridad que la Comisión Europea ha enviado a los Estados bálticos. Pero las palabras de solidaridad ya no bastan", ha dicho Nauseda en una rueda conjunta con Von der Leyen y con el letón Edgars Rinkevics y el estonio Alar Karis.

"Europa debe actuar con rapidez y de forma concreta. En nuestra reunión coincidimos en que la UE debe acelerar de manera significativa los esfuerzos para reforzar la seguridad en su flanco oriental", sostiene el presidente de Lituania. "Necesitamos radares modernos, sensores, sistemas de interceptación y una estrecha coordinación regional", ha insistido.

Von der Leyen ha reconocido que "la población de los países bálticos está viviendo algo que muchos creían propio de otra época: alertas de ataques aéreos, familias refugiándose, escuelas cerradas y transportes interrumpidos".

"Esta es la realidad en la frontera oriental de Europa en 2026. Hoy ocurre aquí. Mañana puede ocurrir en otro punto de la frontera oriental. Y debemos ser claros sobre lo que esto significa. No se trata de incidentes aislados. Es una estrategia deliberada de Rusia para intentar desestabilizar nuestras sociedades democráticas", ha denunciado la presidenta.

Pese a la gravedad del mensaje y a las peticiones de auxilio lanzadas por Estonia, Letonia y Lituania, Von der Leyen no ha anunciado nuevas ayudas ni ha concretado el calendario para desplegar la iniciativa de Vigilancia del Flanco Oriental. La presidenta se ha limitado a recordar que los países bálticos ya disponen de 12.000 millones de euros en créditos del fondo SAFE para Defensa y de otros 1.500 millones procedentes de la reprogramación de fondos estructurales.

I’m in Vilnius to send a clear message:



Europe stands in full solidarity and unity with Estonia, Latvia and Lithuania.



And we are stepping up our support.



Because when Baltic States are being tested, Europe as a whole is being tested. pic.twitter.com/5llHs7nsrW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026

Aunque admite que "estos incidentes han dejado al descubierto vulnerabilidades" en la seguridad europea, la única medida concreta que ha anunciado la alemana consiste en la puesta en marcha, en plena coordinación con la OTAN, de "una evaluación integral de los sistemas antidrones y de alerta temprana existentes en la región, para identificar conjuntamente las carencias críticas y acelerar el apoyo allí donde más se necesita".

"Debemos ser completamente honestos: lo que ocurre en la frontera oriental no es solo un problema de los Estados bálticos. Es una prueba para la seguridad de toda la Unión Europea", ha avisado Nauseda durante la rueda de prensa conjunta.

"Europa debe demostrar que es capaz de defender sus fronteras, a sus ciudadanos y su libertad. Y no tengo ninguna duda de que lo hará", ha rematado el presidente de Lituania.