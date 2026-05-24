Al menos cuatro muertos y casi 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Un residente se sienta en el lugar de un ataque con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la región de Kiev, causando al menos dos muertos y 83 heridos. El bombardeo incluyó el uso de misiles balísticos y drones, impactando múltiples distritos de Kiev y provocando graves daños materiales en viviendas, escuelas y otras infraestructuras. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el empleo de misiles avanzados como el hipersónico Oréshnik, entre otros, alegando represalia por un ataque previo ucraniano. Fuera de Kiev, ataques rusos también dejaron varios heridos en regiones como Odesa, donde resultaron afectadas infraestructuras civiles y al menos tres menores.

Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra la región de Kiev durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos dos fallecidos en los alrededores de la ciudad, que ha recibido lo peor de un ataque que ha dejado por ahora un total de 83 heridos y numerosos daños materiales.

Los dos muertos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, Mykola Kalashnyk, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.

Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir la ciudad y la periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev y sus alrededores.

La propia Fuerza Aérea advirtió posteriormente de un posible lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance medio tipo Oreshnik alrededor de las 00.55 horas (hora local), como ha lamentado después el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien había avisado ayer de esta posibilidad, en un discurso a la población.

"Rusia ha lanzado tres misiles contra una planta de abastecimiento de agua. Han incendiado el mercado, dañaron decenas de viviendas y varias escuelas. Han lanzado su Oreshnik", subrayó Zelenski.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó este domingo el uso de varios tipos de misiles —incluido el hipersónico Oréshnik, uno de los más avanzados que tiene el país— contra objetivos militares en Ucrania durante la noche pasada.

Precisó que en los bombardeos fueron utilizados misiles Oréshnik, Kinzhal y Tsirkon, así como drones de ataque contra “instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa en Ucrania”, precisaron.



El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, aseguró que los bombardeos nocturnos en Ucrania se efectuaron en represalia por el ataque mortal de Kiev contra una residencia de estudiantes en Lugansk.

Múltiples daños

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha reportado impactos y daños en múltiples distritos de la ciudad, incluidos Obolonskii, Shevchenkivskii, Holosiivskii, Solomianskii, Desnianskii, Darnytskii, Dniprovskii y Podil.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien está proporcionando actualizaciones periódicas en su cuenta de Telegram, ha explicado que fragmentos de misil han alcanzado un edificio residencial de 24 plantas en el distrito de Shevchenkivskii.

Asimismo, ha indicado que restos de proyectiles han caído cerca de una zona "no residencial" y también en las inmediaciones de una escuela. Treinta heridos se encuentran hospitalizados, entre ellos dos niños.

Tkachenko ha señalado además que restos de los ataques impactaron en la cubierta de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi, mientras que varias viviendas sufrieron daños en Solomianskyi y Dniprovskyi.

También se registraron daños en dos edificios residenciales de Obolonskyi tras ser alcanzados por proyectiles rusos.

Las autoridades locales han informado igualmente de daños en otras infraestructuras urbanas, entre ellas un supermercado, una residencia estudiantil, varios almacenes y un garaje afectados por impactos de misiles y drones en distintos barrios de la capital.

Fuera de Kiev, varios medios ucranianos han hablado de explosiones en las ciudades de Cherkasy y Kropyvnytskyi, al igual que en la región de Jmelnitsky, en el marco del mismo ataque aéreo.

Horas antes del bombardeo sobre Kiev, ataques rusos habían dejado también civiles heridos en distintas zonas del sur y el este de Ucrania, incluidas las regiones de Odesa y Járkov.

En la región de Odesa, un ataque con misiles rusos ha alcanzado infraestructuras civiles, según indicó el gobernador regional, Oleh Kiper. De acuerdo con un balance preliminar difundido por las autoridades locales, al menos nueve personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de entre ocho y doce años.

Kiper ha precisado que siete de los heridos tuvieron que ser hospitalizados y señaló que uno de los adultos afectados se encontraba en estado grave, mientras que los niños presentaban heridas de carácter moderado.

"Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar", afirmó el gobernador regional, antes de añadir que "los heridos están recibiendo toda la asistencia médica necesaria".

Bombardeo masivo

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.



Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como "principal objetivo Kiev", según la Fuerza Aérea de Ucrania.



Los militares ucranianos precisaron que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos.



"Según datos provisionales, se registraron impactos de 16 misiles y de 51 drones en 54 puntos del país, y también por restos de drones derribados en 54 localizaciones", según el parte de la Fuerza Aérea.

El responsable regional ha subrayado igualmente que las autoridades continúan evaluando el alcance total de los daños ocasionados por el ataque y recopilando información sobre las consecuencias de los bombardeos.