Rubio traslada a la OTAN la "decepción" de Trump por Irán y Albares replica que España "cumple sus compromisos"

Marco Rubio y José Manuel Albares, en la foto de familia de la reunión de la OTAN en Suecia

Las claves

Las claves Generado con IA Marco Rubio expresó en la OTAN la decepción de Trump con algunos aliados, especialmente por la falta de apoyo en la guerra de Irán. Rubio cuestionó la utilidad de la OTAN para EE.UU. si países como España niegan el uso de sus bases militares. El ministro José Manuel Albares defendió que España cumple sus compromisos con la OTAN y destacó el incremento del gasto en Defensa. Estados Unidos anunció el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia, pero mantiene su plan de reducir tropas en Europa a medio plazo.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha trasladado este viernes al resto de ministros de Exteriores de la OTAN la "decepción" de Donald Trump por su falta de implicación en la guerra de Irán, así como por la negativa de varios aliados a prestar sus bases o su espacio aéreo a Estados Unidos, un asunto que según ha dicho se abordará al máximo nivel en la cumbre que se celebra en Ankara los días 7 y 8 de julio.

"La decepción del presidente con algunos de nuestros aliados de la OTAN y con su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Próximo está bien documentada. Eso tendrá que abordarse. No se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que debe discutirse a nivel de líderes", ha dicho Rubio durante la reunión informal de la Alianza Atlántica celebrada este viernes en la ciudad sueca de Helsingborg.

El secretario de Estado no ha mencionado este viernes a ningún país, pero cuando iba a embarcar en su avión en Miami camino de Suecia se refirió específicamente a España. "Sé por qué la OTAN es buena para Europa. Pero ¿por qué es buena la OTAN para Estados Unidos? Porque nos da bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de una contingencia en Oriente Próximo o en otro lugar", dijo Rubio.

"Así que, si esa es la razón principal por la que estamos en la OTAN, y luego tienes a países como España negándonos el uso de esas bases, entonces, ¿por qué estamos en la OTAN? Es una pregunta muy razonable", se quejó el secretario de Estado.

A su llegada a la reunión de Helsingborg, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha salido al paso de las últimas críticas de Rubio y ha descartado que España pueda ser expulsada de la Alianza (como ha sugerido Trump varias veces) o incluso que EEUU vaya a retirar tropas de España, como ha hecho con Alemania en respuesta a las críticas del canciller Friedrich Merz. "Hablemos en serio", ha zanjado.

"España es un aliado clave y comprometido con la seguridad euroatlántica y con la seguridad del flanco Este y de la vecindad Sur", se ha defendido el ministro de Exteriores.

"Ahora mismo tenemos un gasto en Defensa del 2,1%, que es más que el de algunos aliados. Hemos comprometido y aportado todas las capacidades que la OTAN nos ha solicitado. No todos los aliados pueden decir lo mismo", sostiene Albares.

"Hay una diferencia entre decir lo que vas a hacer y luego no hacerlo, como hacen algunos, o como hace España: nosotros vivimos en un mundo en el que, cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos. Y basta con mirar el número de soldados, el número de misiones en las que estamos implicados y nuestro gasto en Defensa: hemos hecho el mayor incremento del gasto en Defensa de todos los Gobiernos en democracia", ha afirmado.

Tanto Rubio como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han celebrado el último anuncio de Trump de que desplegará 5.000 tropas adicionales en Polonia, después de haber cancelado por sorpresa el envío de 4.000 soldados a ese país. "Es ciertamente confuso y no siempre fácil de gestionar", admite la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer.

Sin embargo, el secretario de Estado ha dejado claro que a medio plazo EEUU seguirá retirando tropas de Europa. "Esto no es algo punitivo. Es simplemente algo que está en curso, y que ya existía antes de todos estos informes y tensiones recientes, así que es un proceso que va a continuar. Y creo que de una forma muy positiva y constructiva y en colaboración con nuestros aliados", sostiene.

"Pero al final, como en cualquier alianza, tiene que ser bueno para todos los implicados. Tiene que haber una comprensión clara de cuáles son las expectativas. Y, desde luego, intentaremos sentar las bases para ello", ha destacado Rubio.