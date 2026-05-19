Un caza de la OTAN derriba un supuesto dron ucraniano desviado que entró en el espacio aéreo de Estonia

Las claves

Las claves Generado con IA Un avión militar rumano de la OTAN derribó un dron que entró en el espacio aéreo de Estonia tras sufrir interferencias electrónicas atribuidas a Rusia. El dron, presuntamente ucraniano, se desvió de su objetivo original en Rusia y fue abatido para evitar riesgos a la población e infraestructuras estonias. Incidentes similares han ocurrido en otros países bálticos como Letonia, donde se emitió una alerta tras la irrupción de un dron en su espacio aéreo. Estonia refuerza la cooperación con Ucrania para mejorar la defensa aérea ante el aumento de drones desviados debido a la guerra y las provocaciones rusas.

Un avión militar rumano de la OTAN derribó este martes un dron ruso que había entrado en el espacio aéreo de Estonia, según confirmó el ministro de Defensa, Hanno Pevkur. "El incidente ocurrió en condiciones de intensa guerra electrónica, incluyendo suplantación y bloqueo de GPS, por parte de Rusia", explicaron a través de un comunicado las Fuerzas Armadas de Estonia.

La nota del Ejército estonio aclara que el dron había estado bajo vigilancia antes de sobrevolar el país y que la decisión de derribarlo se tomó para "minimizar el impacto sobre la población civil y las infraestructuras". De hecho, la operación no causó víctimas ni daños significativos.

La hipótesis que manejan tanto Pevkur como el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento estonio, Marko Mihkelson, es que el dron ucraniano iba dirigido contra objetivos en el noroeste de Rusia, pero sufrió interferencias en sus sistemas y acabó desviándose en la dirección equivocada hasta ser derribado sobre el lago Vörtsjärv, en el sur del país.

No es el primer incidente de esta naturaleza que sacude a Estonia y a sus vecinos bálticos. De hecho, en la vecina Letonia, cuya primera ministra, Evika Siliņa, dimitió la semana pasada en un escándalo relacionado con las incursiones de drones, también emitió este martes una alerta de amenaza aérea después de que un dron irrumpiera en su espacio aéreo.

Las autoridades de Riga indicaron a los ciudadanos que residen en las proximidades de la frontera con Rusia que permanecieran a cubierto, hasta que los aviones de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN llegaran a la zona.

Y es que Ucrania ha intensificado los ataques con drones de largo alcance contra Rusia, incluidos los alrededores del Báltico. Desde el pasado mes de marzo, varios drones militares ucranianos se han desviado hacia el espacio aéreo de miembros de la OTAN como Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, que comparten frontera con Rusia.

"Estos incidentes son el resultado directo de la guerra y las provocaciones de Rusia. Estonia está reforzando la cooperación con Ucrania para mejorar nuestras capacidades de defensa aérea y antidrones", escribió el ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en la red social X.

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