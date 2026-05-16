"El Brexit fue un catastrófico error": el exministro de Sanidad de Starmer se postula para sucederle y apoya volver a la UE

El exsecretario de Salud británico, Wes Streeting, pronuncia un discurso de apertura en la conferencia anual Progress 2026, en Londres. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Wes Streeting, exministro de Sanidad británico, se postula para suceder a Keir Starmer como primer ministro y defiende el regreso del Reino Unido a la Unión Europea. Streeting calificó el Brexit como un "error catastrófico" que ha dejado al país más pobre y con menos control sobre su futuro. La carrera interna laborista para suceder a Starmer es intensa, con figuras como Angela Rayner y Andy Burnham, este último favorito en encuestas pero sin escaño en Westminster. Otros nombres destacados en la contienda incluyen a Yvette Cooper, ministra de Exteriores, y Shabana Mahmood, ministra de Justicia.

El exministro británico de Sanidad Wes Streeting se postuló este sábado para suceder a su hasta ahora jefe Keir Starmer como primer ministro con un discurso en favor del retorno a la Unión Europea.

"El Brexit fue un error catastrófico", dijo Streeting en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política 'Progress'.

Una mejor relación con los vecinos europeos ayudaría "a reconstruir nuestra economía y comercio, y mejorar nuestra defensa contra las amenazas comunes de la agresión rusa", añadió.

Streeting, quien presentó su dimisión el pasado jueves alegando una falta de confianza y de visión en el liderazgo de Starmer, ha roto definitivamente con la línea oficial del Ejecutivo al abordar el asunto más divisivo de la política británica reciente.

A diferencia de Starmer, quien durante su mandato ha defendido una política de "reajuste" y acercamiento comercial con Bruselas, el exministro de Sanidad ha apostado por una postura totalmente diferente.

El actual mandatario descarta tajantemente revertir el Brexit, mientras que Streeting defiende abiertamente el regreso del Reino Unido a la Unión Europea.

El exministro calificó el Brexit de "error catastrófico", añadiendo que "dejó al país más pobre, con menos poder y con menos control sobre su futuro".

Según el aspirante, la parálisis económica y el auge del nacionalismo populista obligan a los laboristas a ofrecer un proyecto de futuro valiente. "Donde necesitamos visión, tenemos un vacío".

La carrera de sucesión

La carrera por el número 10 de Downing Street promete ser intensa, y Streeting tendrá que enfrentarse a una dura competencia interna.

El reglamento del partido estipula que se necesita el respaldo del 20% de los diputados laboristas para activar formalmente una moción de confianza contra Starmer, un umbral que los críticos ya buscan alcanzar.

Dentro de las filas laboristas, los motores de la sucesión ya se han acelerado. Mientras Streeting representa el ala moderada, la izquierda del partido y los sectores sindicales miran con atención a la viceprimera ministra, Angela Rayner, una figura de enorme arraigo en las bases.

Sin embargo, el perfil que más consenso y popularidad despierta en las encuestas es Andy Burnham, el influyente alcalde del Gran Mánchester.

Aunque Burnham cuenta con la simpatía de quienes piden reconectar con el electorado tradicional, arrastra un obstáculo técnico: no tiene escaño en Westminster, lo que le obligaría a buscar una elección parcial para regresar al Parlamento.

El alcalde recibió la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista para figurar como uno de los aspirantes a ser candidato de la formación por el escaño de la circunscripción inglesa de Makerfield, que ha quedado vacante tras la reciente dimisión de su diputado, el laborista Josh Simons.



Se espera que este lunes el NEC cierre el plazo para la presentación de las candidaturas y que el próximo jueves se dé a conocer el nombre del aspirante, pero se da por seguro que será Burnham.

A este tablero se suman nombres como la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, y la ministra de Justicia, Shabana Mahmood.