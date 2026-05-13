Carlos III anuncia que Londres legislará para priorizar la relación con la UE en plena crisis del Gobierno de Starmer

Las claves

Las claves Generado con IA El rey Carlos III anunció en el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer, destacando leyes para estrechar la relación comercial con la Unión Europea y combatir el antisemitismo. El Partido Nacional Escocés presentará una moción de censura contra Starmer tras la lectura del Discurso del Rey, en medio de una crisis interna en el laborismo. Varios secretarios de Estado y el ministro de Sanidad han dimitido por la pérdida de confianza en Starmer, y ya hay suficientes diputados laboristas para forzar unas primarias. El liderazgo de Starmer está en entredicho tras el mal resultado en las elecciones locales y el auge de la derecha populista de Nigel Farage en el Reino Unido.

El rey Carlos III ha expuesto este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer para el próximo ejercicio parlamentario, en plena crisis sobre el futuro del líder laborista, presionado para dimitir tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado jueves.



En una tradicional ceremonia llena de pompa, el rey leyó un discurso preparado por el Ejecutivo, en el que detalló los proyectos de ley que se tramitarán este año. Combatir el antisemitismo tras la oleada de ataques a la comunidad judía británica y estrechar la relación comercial con la Unión Europea lideran las iniciativas.

La primera de las proposiciones de Ley versará sobre los Acuerdos con Europa para mejorar los intercambios comerciales con la Unión Europea.





Después de la intervención del monarca la Cámara de los Comunes iniciará el debate sobre el Discurso del Rey. El Partido Nacional Escocés (SNP) ya ha anunciado que, mediante una enmienda al texto, presentará una moción de censura contra Keir Starmer para forzar una votación sobre su liderazgo.

Una crisis inédita en el Gobierno

El discurso de Carlos III se produce en un momento de desintegración del gabinete de Starmer como protesta por su empeño en permanecer en el puesto. Cuatro secretarios de Estado renunciaron en cadena a lo largo del martes y un quinto, Zubir Ahmed que ostenta la cartera de Sanidad, lo ha hecho este mismo miércoles tras "perder la confianza" en el primer ministro.

Su superior, el ministro británico de Sanidad Wes Streeting, mantuvo este miércoles una breve reunión con Starmer en Downing Street, inmediatamente antes del discurso del Rey en el Parlamento. El encuentro de 19 minutos se celebró entre conjeturas sobre el futuro de Streeting como nuevo candidato al liderazgo del laborismo en las primarias.

Según publica el Times, Streeting podría dimitir tan pronto como mañana jueves, lo que podría desencadenar el mecanismo de sustitución del actual primer ministro si hubiera un respaldo suficiente.

El reglamento del partido implica que el proceso de primarias puede activarse si un candidato reúne al menos 81 firmas laboristas -correspondientes al 20 % del total de diputados del partido (403). Al menos 87 parlamentarios de la agrupación habrían pedido ya a Starmer o bien que dimita o que establezca el calendario para su reemplazo.

Aunque el número de detractores ya supera el umbral necesario para forzar unas primarias en el partido, todavía no se ha perfilado ningún candidato de consenso que haya agrupado individualmente los apoyos necesarios para disputarle el liderazgo, informa Raúl Bobé de EFE.

Por otro lado, unos 110 diputados laboristas, el equivalente a más de una cuarta parte de sus parlamentarios en la Cámara de los Comunes, se han erigido como dique para la ola crítica con una carta conjunta de apoyo al primer ministro en el que aseguraban que no era momento de "discutir por el liderazgo" del partido.

Starmer llegó al poder hace casi dos años tras ganar las elecciones generales con mayoría absoluta. Pero su impopularidad es enorme entre los británicos después de controvertidas decisiones fiscales y políticas, como el nombramiento del exministro Peter Mandelson, con vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, como embajador en Washington.

El debate sobre su continuidad se avivó con la debacle laborista de las elecciones municipales y regionales de la semana pasada, tras perder 1.500 concejales en Inglaterra y gobiernos autonómicos como el deGales. En ese momento, Starmer dejó de parecer el líder idóneo para hacer frente al auge de la derecha populista del Reform UK de Nigel Farage.

El candidato favorito podría ser el actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham. Pero no sería una opción inmediata, puesto que para desafiar a Starmer necesitaría primero conseguir un escaño parlamentario. Entre el ala más derechista del partido, el predilecto parece ser Streeting, pero aún debe demostrar que cuenta con respaldo suficiente