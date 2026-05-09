Putin llama a los rusos a mantener su "sacrificio" en la celebración más amarga del 'Día de la Victoria'

El presidente ruso Vladimir Putin durante la celebración del Día de la Victoria. EFE

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Las claves Generado con IA Putin pidió a los rusos mantener el "sacrificio" como base de la ofensiva en Ucrania durante el Día de la Victoria. El presidente ruso calificó la intervención en Ucrania como una causa "justa" y acusó a la OTAN de armar a un enemigo agresivo. La celebración del Día de la Victoria se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y sin la exhibición habitual de blindados y misiles balísticos. El acto coincidió con un fallido alto el fuego de tres días, ya que Rusia acusó a Kiev de violar la tregua poco después del anuncio.

En un discurso cargado de simbolismo histórico, Vladimir Putin aprovechó el Día de la Victoria para lanzar un mensaje de resistencia interna.

Durante su intervención, llamó a los rusos a mantener su "sacrificio" como el pilar fundamental de la ofensiva en Ucrania.

Ante sus filas militares, insistió en que la intervención en Ucrania es una causa "justa" y acusó directamente a la OTAN de armar a un enemigo agresivo.

Mientras Rusia celebraba discretamente su hito más importante del siglo XX, el mensaje del Kremlin dejó claro que la confrontación con Occidente es ahora el eje central de su política.

Bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, motivado por el temor a incursiones ucranianas, la exhibición prescindió de los habituales blindados y misiles balísticos, limitándose a una marcha de contingentes militares.

Este escenario de austeridad se dio incluso tras el anuncio de un cese al fuego de tres días mediado por Donald Trump; sin embargo, la tregua duró poco. Mientras concluía el evento, Moscú acusó a Kiev de violar el pacto.

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