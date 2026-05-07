Bruselas asegura que el riesgo del hantavirus para la población en Europa es bajo: "No hay motivo de preocupación ahora"

El virus identificado es el hantavirus Andes, que puede transmitirse entre personas solo mediante contacto estrecho y prolongado.

Expertos de la OMS y el ECDC participan en la investigación del brote y coordinan la respuesta sanitaria junto a España y Países Bajos.

España ha activado el mecanismo de protección civil de la UE por la llegada del crucero MV Hondius a Granadilla de Abona, Canarias.

La Comisión Europea asegura que el riesgo de contagio del hantavirus para la población general en Europa es bajo.

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que el riesgo de contagio del hantavirus para la población general en Europa es "bajo", al tiempo que ha confirmado que España ha activado el mecanismo de protección civil para recibir asistencia de la UE ante la acogida del buque MV Hondius en el puerto canario de Granadilla de Abona.

El Ejecutivo comunitario ha celebrado en las últimas horas múltiples reuniones de coordinación a nivel técnico entre España y Países Bajos -país de origen del buque-, así como con el resto de Estados miembros con pasajeros a bordo y con los expertos sanitarios de los 27.

En los encuentros participan además expertos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que ya ha enviado a un técnico a bordo del crucero MV Hondius para "investigar el brote y coordinar la respuesta de salud pública".

"Según la evidencia disponible y la situación actual, no hay motivo de preocupación en este momento", ha dicho la portavoz de Sanidad del Ejecutivo comunitario, Eva Hrncirova. "El riesgo para los europeos es bajo", ha insistido.

El Ejecutivo comunitario no ha aclarado qué es lo que ha pedido exactamente el Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios comunitarios, pero ha insistido en su disposición a suministrar la ayuda que sea necesaria.

"Estamos evaluando las modalidades y las necesidades de España, y estamos debatiendo qué tipo de asistencia podría prestarse", ha señalado la portavoz.

Por su parte, el ECDC ha hecho público un comunicado en el que señala que "todavía persisten muchas incertidumbres en relación con este brote de hantavirus y es importante que adoptemos un enfoque de precaución en este momento para reducir la probabilidad de una mayor transmisión".

"Dada la información epidemiológica actualmente limitada, el largo periodo de incubación del virus y la posibilidad de transmisión entre personas del hantavirus Andes, deberían considerarse medidas de precaución, incluida la evacuación médica de pasajeros sintomáticos, miembros de la tripulación y contactos estrechos".

"Según la evidencia actual, el riesgo para la población general en Europa sigue siendo muy bajo y no se espera una transmisión generalizada", asegura el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

"Cualquier transmisión probablemente seguirá siendo limitada debido a la naturaleza del contacto necesario y a las medidas de prevención y control de infecciones aplicadas a bordo y durante el desembarque, así como al seguimiento posterior".

No obstante, el ECDC admite que "persisten importantes incertidumbres y las investigaciones continúan para determinar dónde y cómo se contagiaron las personas y el alcance de la exposición entre pasajeros y tripulación".

El virus ha sido identificado como hantavirus Andes, el único hantavirus que puede transmitirse de persona a persona, y normalmente requiere un contacto estrecho y prolongado. Ya se han puesto en marcha medidas a bordo para reducir la probabilidad de infección entre pasajeros y tripulación.