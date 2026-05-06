Zelenski desafía a Putin tras plantear una tregua de 2 días: si los rusos la rompen, sus drones atacarán el Desfile de la Victoria

El desfile del 9 de mayo es un evento de gran valor simbólico para Rusia, pero la seguridad está en entredicho por los recientes ataques con drones y rumores de complots contra Putin.

El líder ucraniano expresó su molestia por no ser informado del plan ruso y reclama un alto el fuego a largo plazo y una paz duradera.

Zelenski ha respondido anunciando también una tregua, pero advirtió que si los rusos la rompen, drones ucranianos podrían atacar el Desfile de la Victoria en Moscú.

Rusia ha declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania durante las celebraciones del 81.º aniversario de la Victoria sobre los nazis.

El Ministerio de Defensa ruso declaró este lunes un alto el fuego unilateral en Ucrania con motivo de las celebraciones del 81.º aniversario de la Victoria sobre los nazis. La tregua comenzaría este viernes y acabaría en la medianoche del sábado, 9 de mayo.

El anuncio se hizo a través de una nota castrense difundida por las redes sociales. "Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales destinados a perturbar las celebraciones, las Fuerzas Armadas rusas, en represalia, lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes en la red X que no tenía constancia oficial del "cese de las hostilidades" y, en un golpe de efecto inesperado, anunció un alto el fuego unilateral a partir de la medianoche del martes.

Aseguró Zelenski que Ucrania actuaría en reciprocidad si Rusia era capaz de mantener esta tregua. Dejaba así en manos de los rusos una eventual prolongación de la pausa hasta el Día de la Victoria.

"Creemos que las vidas humanas son más valiosas que cualquier 'celebración'", escribió el líder ucraniano. "Ya que el Ministerio de Defensa ruso cree que no se puede celebrar un desfile en Moscú sin el beneplácito de Ucrania", comentó.

Este tira y afloja tiene su origen en una conversación telefónica de más de 90 minutos que mantuvieron el presidente Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump unos días atrás. En ella, el mandatario ruso aseguró que estaba dispuesto a declarar un alto el fuego en Ucrania durante las celebraciones del Día de la Victoria, este próximo sábado.

La postura de Zelenski

Zelenski manifestó su frustración por no haber sido informado por Trump del planteamiento ruso, y aseguró que ordenaría a su equipo ponerse en contacto con la Casa Blanca para "aclarar los detalles". También dejó claro que la propuesta de Kiev es declarar un "alto el fuego a largo plazo" que ayude a lograr "una paz duradera".

El Kremlin ha rechazado repetidas veces la idea de bajar las armas por un periodo prolongado o indefinido. Sólo ha accedido a declarar de forma unilateral treguas puntuales con motivo de la Pascua ortodoxa y otras efemérides, a las que Kiev se ha sumado sin excepción.

El presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski y el de Armenia Nikol Pashinyan attends en la reunión de la Comunidad Política Europea Ukrainian Presidential Press Service. Reuters.

Las alarmas saltaron este mismo lunes cuando el mandatario ucraniano declaró desde Armenia en su discurso ante la cumbre de la Comunidad Política Europea que las Fuerzas Armadas rusas desfilarían sin equipamiento militar por miedo a un ataque con drones.

Zelenski realizó el comentario horas después de que un artefacto alcanzara un edificio civil de la capital rusa a 10 kilómetros del Kremlin.

El Día de la Victoria

La cuestión de una tregua durante los actos del 9 de mayo surgió en 2025. Ese año se celebraba en Moscú el 80.º aniversario de la victoria contra los nazis en la Gran Guerra Patriótica, que es como la extinta Unión Soviética bautizó a la Segunda Guerra Mundial.

Putin invitó a la élite de los mandatarios no alineados contra Rusia: Xi Jinping, Luiz Inácio Lula da Silva, Nicolás Maduro o el cubano Miguel Díaz-Canel, entre otros. El presidente ruso presumió ante el mundo con un despliegue militar nunca visto.

Un total de 11.000 hombres y mujeres de 13 países desfilaron ante una tribuna repleta de autoridades. La emblemática Plaza Roja de Moscú vio pasar el armamento más moderno en una demostración de poderío bélico que pretendía deslumbrar al mundo.

Y lo habría hecho, de no ser porque esas mismas tropas y medios llevaban poco más de tres años atascados en una guerra contra la resistencia de una nación supuestamente más débil.

En cualquier caso, la tregua decretada entonces por Moscú permitió que el acontecimiento se desarrollara con todo su esplendor.

El desfile del 9 de mayo tiene un valor simbólico muy importante para la dignidad del pueblo ruso. La Unión Soviética contribuyó con casi un tercio de los más de 70 millones de muertos que, se estima, produjo la contienda. Celebrar la victoria sobre los nazis es el tributo que dedica cada año la nación a los caídos por la defensa de la patria.

Para Putin, es todavía más que eso: es la manifestación de su asertividad como líder supremo contra los enemigos externos e internos. También es una oportunidad para reunir a los rusos alrededor de una identidad que quiere recuperar: la curiosa mezcla de la grandeza imperial de los Zares y el dominio ideológico de la URSS.

Este año, la situación es diferente: la economía rusa no está para excesos y la situación en el frente sigue casi tan estancada como en 2025. En todo un año, los analistas militares estiman que los rusos apenas han ganado unos 5.000 km², la extensión aproximada de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En los últimos meses, los drones ucranianos han intensificado su actividad contra objetivos en territorio ruso. Se ha notado un aumento considerable de los ataques, tanto en número como en alcance y profundidad, llegando hasta Moscú y Leningrado.

En días pasados, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 117 aparatos no tripulados sobre 17 provincias en solo una noche. Otra nota reciente, habla de 334 drones abatidos en 24 horas y un muerto a consecuencia de los bombardeos cerca de Moscú.

La cuestión ya no es si se mantiene o no la seguridad de los efectivos que desfilan: en los últimos meses han crecido los rumores sobre un complot contra Putin. La parada militar exige que el mandatario aparezca en público y a cielo abierto. En esas circunstancias, su integridad física corre serio peligro.