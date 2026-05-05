El temor a un atentado dispara la paranoia de Putin: cámaras en casa del personal, cacheos diarios y móviles sin conexión

Los ataques con drones ucranianos en territorio ruso se han incrementado, generando preocupación sobre la seguridad de eventos importantes como el desfile del 9 de mayo en Moscú.

Las sospechas de traición recaen sobre Serguéi Shoigu, exministro de Defensa, en medio de detenciones y reorganizaciones en el Ministerio de Defensa ruso.

El Kremlin ha instalado cámaras en las casas del personal, impuesto cacheos dobles y prohibido móviles conectados a internet para quienes trabajan cerca de Putin.

Las medidas de seguridad en torno a Vladimir Putin se han intensificado tras una ola de asesinatos de altos cargos militares rusos y el temor a atentados.

Las medidas de protección alrededor del presidente ruso Vladimir Putin se han extremado en los últimos meses. La ola de asesinatos de altos cargos militares registrados desde diciembre ha disparado en el Kremlin el temor a un atentado.

La cadena CNN publicó este domingo detalles del informe de una agencia europea de inteligencia no identificada por el medio. El hecho de que se haya filtrado ahora se interpreta como un movimiento estratégico para evidenciar la inestabilidad interna y el clima de nerviosismo en Moscú.

Entre otras medidas, se han instalado cámaras para vigilar al personal del Kremlin en sus domicilios. Quienes visitan al mandatario deben someterse a dos rondas de cacheo y los funcionarios que trabajan cerca de Putin tienen prohibido usar móviles conectados a internet o viajar en transporte público.

La paranoia se desató tras el asesinato en diciembre del Teniente General Fanil Sarvarov, hombre clave en la estructura de formación operacional del ejército ruso. Ucrania no reconoció su responsabilidad en la acción, pero los investigadores señalaron desde el inicio a los servicios de inteligencia ucranianos como principales sospechosos.

Sarvarov fue el tercer general asesinado en Rusia en un año. La vulnerabilidad de la élite militar en territorio propio quedó en entredicho y se desató una confrontación interna entre las diferentes agencias de inteligencia.

Tres días después del atentado, Putin convocó a los servicios de seguridad. Fue una reunión de tensión extrema en la que los departamentos se acusaron mutuamente. La crisis se saldó con una reorganización interna, un desfile de funcionarios sancionados y un plan de medidas drásticas de protección.

Las agencias de inteligencia europeas esperaban una purga profunda después de los incidentes. La reacción del Kremlin se consideró tibia, teniendo en cuenta la gravedad de lo ocurrido. Esta actitud se interpretó como un gesto de Putin por no desestabilizar el aparato de seguridad interna ante los temores de un golpe de Estado.

El informe filtrado cita "crecientes signos de disensión interna" en Rusia como resultado de los malos datos económicos y la falta de resultados en el frente. Las pérdidas siguen siendo elevadas y se recrudecen los ataques de drones ucranianos contra instalaciones civiles y militares.

Un informe publicado por Reuters en febrero estima que el ejército ruso sufre 30.000 bajas al mes entre muertos y heridos. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), la cifra total de bajas rusas desde el inicio de la guerra ascendería a más de 1.200.000.

Drones contra el desfile

Los ataques ucranianos sobre territorio ruso se han intensificado en el último mes. Este fin de semana, Kiev lanzó una oleada masiva de drones sobre las regiones del oeste y el sur del país.

Este mismo lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso ante la Comunidad Política Europea en Ereván (Armenia), dijo que Ucrania podría amenazar los actos del 9 de mayo en Moscú. Se trata de una celebración anual que conmemora la victoria soviética sobre los nazis.



"Los drones ucranianos también pueden atacar este desfile", afirmó Zelenski. "Esto demuestra que los rusos no son tan fuertes como antes", añadió. Hizo estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa ruso anunció que este año el desfile no incluirá vehículos militares o carros de combate "debido a la actual situación operacional". Según EFE, Zelenski interpretó esta decisión del Kremlin como una prueba de la debilidad rusa, como ya hizo también la semana pasada la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"El Kremlin y el propio Vladimir Putin están preocupados por posibles filtraciones de información sensible", afirma el documento al que ha tenido acceso CNN. Y no solo: el fantasma de un complot contra el presidente planea sobre su cabeza. Teme especialmente a un atentado con drones por parte de miembros de la élite política rusa.

No es común que los servicios de inteligencia occidentales filtren relatos pormenorizados sobre las deliberaciones confidenciales de potencias hostiles. Sin embargo, su difusión podría responder a un intento de los servicios europeos de estimular sospechas sobre un colapso interno del régimen ruso.

Temor a un complot interno

La revelación más sorprendente es que las sospechas de traición recaen sobre la figura de Sergéi Shoigu, exministro de Defensa y antiguo hombre de confianza de Putin. "Se asocia a un alto riesgo de golpe de Estado porque mantiene un nivel alto de influencia entre los miembros del alto mando", destaca el informe.

Shoigu fue relevado del cargo de ministro de Defensa en 2024 tras 12 años al frente. Se especuló entonces con que los malos resultados en la guerra de Ucrania fueron la causa de su sustitución. Sin embargo, no fue apartado del poder por completo: ocupó la posición de secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y se mantuvo cerca de los círculos militares afines.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia en una comparecencia reciente ante los medios. Donat Sorokin. TASS via ZUMA Press, vía Europa Press.

En marzo pasado, Ruslan Tsalikov, viceministro de Defensa y mano derecha de Shoigu, fue arrestado por orden del Comité de Investigación de Rusia. Se le acusó de malversación de fondos públicos, corrupción y blanqueo de capitales.

Su arresto se suma a una serie de detenciones de altos funcionarios del Ministerio de Defensa iniciada tras la sustitución de Shoigu. Se interpreta como una señal de que se cierra el círculo alrededor del exministro.

Las amenazas externas e internas han provocado que los funcionarios de seguridad rusos hayan reducido drásticamente el número de lugares que Putin visita con regularidad. Él y su familia han dejado de acudir a sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdai, la apartada propiedad de verano del presidente situada entre San Petersburgo y la capital.

Según el informe de inteligencia, hasta el momento no ha visitado ninguna instalación militar en lo que va de año. Para aumentar la seguridad del presidente, el Kremlin difunde al público imágenes suyas pregrabadas. Putin pasa semanas enteras en búnkeres, a menudo en Krasnodar, una región costera del Mar Negro a varias horas de Moscú.

Putin ha sido objeto de numerosos atentados. Algunos verificados y otros alegados por las autoridades rusas. Además, tanto el Kremlin como la residencia en Valdai, en la región de Nóvgorod, han sufrido ataques por drones ucranianos con pocas consecuencias materiales.

Durante los más de 25 años de Putin en el poder, han surgido varias amenazas y especulaciones sobre posibles golpes de Estado, siendo la rebelión del Grupo Wagner en junio de 2023 el desafío más serio y directo a su autoridad. El líder de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin, lanzó una 'marcha de la justicia' cruzando con sus 25.000 hombres desde Ucrania hacia territorio ruso.

Prigozhin y sus fuerzas tomaron el control del cuartel general militar en Rostov del Don y avanzaron hacia Moscú, llegando a menos de 200 km de la capital. Moscú y otras ciudades rusas fueron militarizadas ante la amenaza.

Tras la intervención del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el jefe rebelde ordenó la retirada de sus tropas. Dos meses después, Prigozhin murió en un accidente aéreo en circunstancias sospechosas.