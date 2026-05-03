Berlín encaja la retirada de tropas de EEUU y apuesta por reforzar la unidad europea: "Era previsible que Trump lo hiciera"

La retirada de 5.000 militares estadounidenses de Alemania, una decisión adelantada por Donald Trump tras las críticas vertidas desde Berlín sobre su forma de librar la guerra en Irán y confirmada este viernes por el Pentágono, ha llevado al Gobierno del canciller Friedrich Merz a ponerse en modo 'control de daños' al tiempo que impulsa la cooperación europea.

"La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, redunda en nuestro interés y en el de Estados Unidos", ha declarado el ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius, tras conocer la decisión. "Colaboramos estrechamente con los estadounidenses en Ramstein, Grafenwöhr, Fráncfort y otros lugares", ha explicado antes de añadir que dicho esfuerzo conjunto busca fomentar "la paz y la seguridad en Europa y en Ucrania" a través de la disuasión.

Con todo, Pistorius –el artífice del ambicioso rearme alemán que teóricamente convertirá las fuerzas armadas alemanas en el ejército convencional más poderoso de Europa– ha dicho que la retirada estadounidense "era previsible". Un comentario que muchos en Alemania han interpretado como una alusión a la hostilidad diplomática con la que Washington ha tratado a sus socios europeos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Al calor de la polémica, Pistorius ha querido recordar que la Bundeswehr –el nombre oficial del ejército germano– está creciendo a buen ritmo y en línea con el objetivo de contar con 460.000 militares –260.000 en activo; 200.000 reservistas– a comienzos de la próxima década. El ministro de Defensa alemán también ha aprovechado la tesitura para anunciar que va a coordinar futuras tareas con los socios del Grupo de los Cinco; una denominación que incluye, también, al Reino Unido, Francia, Polonia e Italia.

¿Inyección de popularidad para Merz?

El anuncio de Trump llega en un momento interesante para Friedrich Merz. El canciller democristiano, que pronto cumplirá un año en el cargo, es uno de los líderes más impopulares de la historia reciente de Alemania. Un 'logro' que tiene que ver, entre otras cosas, con haber prometido un cambio de paradigma, o sea estructural, en la maltrecha economía del país y no haber conseguido, a la hora de escribir estas líneas, implantar un plan concreto para ello.

La caricatura de líder incapaz y malhumorado, persistente entre quienes perfilan la opinión pública germana, podría empezar a diluirse si el presidente estadounidense, una figura no demasiado apreciada en Alemania, continúa poniéndole en la diana. Porque el anuncio de la retirada de tropas ha llegado después de que Trump acusara a Merz de no ser capaz de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania ni, tampoco, a la crisis energética que está sacudiendo estos meses a la sociedad alemana.

"En lugar de perjudicar a Merz, da la impresión de que la explosión de Trump podría incluso beneficiarlo". La frase corresponde a Der Spiegel; una de las revistas más populares –e influyentes– de Alemania. "Después de todo, antes de sus críticas al modo en que Estados Unidos está librando la guerra en Irán, Merz había estado haciendo todo lo posible por congraciarse con la Casa Blanca y mantener al menos cierta influencia en Washington".

Algo con lo que muchos alemanes no estaban particularmente cómodos. "Ahora, sin embargo, Merz ha sido objeto de la misma retahíla de insultos y desprecios que antes se usó contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y otros líderes europeos". En otras palabras: "Merz ahora ostenta con orgullo el codiciado Sello de Desaprobación de Trump".

Nerviosismo en Baviera

Dicho lo cual, lo de la retirada de tropas parece haber generado cierto nerviosismo en aquellas localidades germanas que alojan bases militares estadounidenses. La clave ahora se encuentra en saber qué "brigada de combate" –según la nomenclatura utilizada por el Pentágono– será enviada de vuelta a casa.

Una posibilidad afecta, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, a la 1ª Brigada Blindada de Combate de la 1ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, que está desplegada de forma temporal en Alemania con motivo de una operación bautizada como "Atlantic Resolve". Esta operación tiene como objetivo demostrar la capacidad de Estados Unidos para defender a sus socios de la OTAN, según se indica en el portal del Comando del Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

De darse el caso, más que retirar a 5.000 militares estacionados en Alemania, el Departamento de Defensa estadounidense podría decidir no enviar más unidades rotatorias a Alemania tras el regreso a casa de la 1ª Brigada Blindada de Combate. Dentro de lo malo, este sería el mejor escenario para los alemanes.

Otra posibilidad, siempre según el diario alemán, es que el Pentágono decida retirar al 2º Regimiento de Caballería; una de las principales unidades de combate permanentemente estacionadas en Alemania. El regimiento cuenta con aproximadamente 4.800 soldados, por lo que la reducción de tropas anunciada –5.000 efectivos– cuadra con el tamaño de este regimiento.

Sea como fuere, las localidades más afectadas por la decisión de Washington serán, muy probablemente, Grafenwöhr y Hohenfels. Dos pequeñas ciudades de la región del Alto Palatinado, en Baviera, muy influenciadas por la presencia de tropas estadounidenses y beneficiadas por ella. La esperanza de sus habitantes reside en que, si se marchan los norteamericanos, no se cierren las bases que los acogen, sino que éstas se llenen de tropas procedentes de otros países de la OTAN.

Cabe recordar que Alemania aloja la mayor base militar de Estados Unidos en Europa: la de Ramstein. En total, y según los datos proporcionados por el Centro de Datos de Personal de Defensa de Estados Unidos, los estadounidenses mantienen actualmente 36.436 militares en activo en el país centroeuropeo. Es decir: más de la mitad de los 68.000 uniformados que la primera potencia del mundo tiene destinados de forma permanente en Europa.