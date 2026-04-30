La Eurocámara rechaza el plan de Sánchez de normalizar relaciones con Venezuela: "No se debe levantar ninguna sanción"

La invitación de Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid genera críticas en la Eurocámara y es vista como un desafío a la política europea hacia Venezuela.

El Parlamento Europeo insta al régimen venezolano a poner fin a la represión y reformar las instituciones judiciales, policiales y electorales.

La Eurocámara critica la Ley de Amnistía venezolana por no lograr la liberación de todos los presos políticos y denuncia la existencia de al menos 470 personas encarceladas injustamente.

El Parlamento Europeo rechaza el plan de Pedro Sánchez de normalizar relaciones con Venezuela y pide mantener las sanciones hasta avances claros hacia la democracia.

El Parlamento Europeo rechaza el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de normalizar las relaciones con Venezuela en el nuevo escenario abierto tras la intervención militar de Donald Trump en enero para capturar a Nicolás Maduro, que ha derivado en la reconfiguración del poder en Caracas bajo el liderazgo de su número dos, Delcy Rodríguez.

En una resolución aprobada por una amplia mayoría -507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones-, la Eurocámara ha instado este jueves a mantener las sanciones contra el régimen venezolano hasta que se registren avances tangibles hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por los propios venezolanos y respetuosa con su soberanía.

El pleno se pronuncia en estos términos justo después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya anunciado que invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

Albares ha pedido además a la Unión Europea que levante las sanciones que impiden a Rodríguez entrar en territorio de la UE, una demanda que ha sido asumida por la propia jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, aunque no se ha traducido en ningún resultado concreto.

"Hasta que se adopten medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia liderada por Venezuela, que respete su soberanía, incluida la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática al régimen y el establecimiento de una hoja de ruta creíble para unas elecciones libres y justas, el Consejo no debe levantar ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de los derechos humanos", reza la declaración.

Aunque contradice la posición del Gobierno de Sánchez, los socialistas europeos y españoles han respaldado el texto. "En su conjunto lo consideramos positivo y hemos conseguido importantes mejoras sobre la propuesta inicial, con un llamamiento firme al respeto al derecho internacional", alegan fuentes del PSOE.

"La Ley de Amnistía venezolana ha permitido la liberación de numerosos presos políticos, pero es insuficiente. Urge la liberación incondicional de todos los presos y reformas que garanticen elecciones democráticas con una hoja de ruta de reformas clara", sostienen los socialistas españoles.

En contra de la resolución han votado la líder de Sumar en la Eurocámara, Estrella Galán; las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra; y el representante de Bildu, Pernando Barrena.

"La invitación de Sánchez (a Delcy Rodríguez) a la Cumbre Iberoamericana no es un error inocente. Es un fraude a cara descubierta y un pulso deliberado a Europa. Y ante eso, Europa no puede mirar hacia otro lado", ha dicho la vicepresidenta del grupo del PPE, Dolors Montserrat.

"Mientras el Parlamento Europeo es muy claro respecto a los avances que aún son necesarios en Venezuela, al presidente Sánchez no le importa ser el paria apestado de Bruselas y traicionar a Europa, invitando a dictadores a Europa. Quien blanquea tiranos, no debe sentarse a la mesa de Europa", ha defendido Montserrat.

En su resolución, la Eurocámara cuestiona el alcance de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 19 de febrero, al considerar que no ha logrado la liberación de todos los presos políticos y que mantiene importantes exclusiones y limitaciones en su aplicación.

Los eurodiputados señalan que aún hay como mínimo 470 personas injustamente encarceladas en condiciones inhumanas y denuncian que la derogación prematura de la ley, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no han proporcionado ninguna base para la reconciliación política.

El Parlamento Europeo insta al régimen a que ponga fin a la represión y reforme las principales instituciones judiciales, policiales y electorales, incluido el cierre de todas las instalaciones utilizadas para las detenciones arbitrarias.

Finalmente, la Eurocámara subraya que la Ley de Amnistía no debe aplicarse en ninguna circunstancia para proteger a los responsables de violaciones de los derechos humanos, que deben rendir cuentas ante la justicia, y que se debe garantizar el retorno seguro y sin represalias de las personas que lo deseen.