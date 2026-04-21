Starmer culpa a Exteriores del fallo de seguridad que permitió a Mandelson, socio de Epstein, ser nombrado embajador

Starmer ha ordenado revisar los protocolos de seguridad y se ha disculpado ante las víctimas de Epstein, reconociendo un error de juicio en el nombramiento.

La oposición acusa a Starmer de incompetencia y de no asumir responsabilidades, mientras varios altos cargos han sido cesados por el escándalo.

Keir Starmer responsabiliza al Foreign Office del fallo de seguridad que permitió nombrar a Peter Mandelson embajador en EEUU pese a alertas previas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha vuelto a afirmar ante el Parlamento del Reino Unido que ignoraba que el exministro Peter Mandelson no había superado una minuciosa revisión de antecedentes cuando lo nombró embajador en Estados Unidos en febrero de 2025.

Mandelson fue destituido en septiembre del mismo año al conocerse que había filtrado al magnate Jeffrey Epstein documentos confidenciales que obtuvo del Gobierno británico cuando ejercía de Secretario de Estado para Negocios en 2010.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga desde entonces a Mandelson, apodado 'Príncipe de las tinieblas' por el ingente poder que acaparó entre bambalinas del gobierno británico y del Partido Laborista.

Starmer siempre ha sostenido que ignoraba los vínculos entre el político británico y Epstein, acusado de estar a la cabeza de una red mundial de explotación sexual y pederastia, cuando lo puso al frente de la misión diplomática a Washington.

Sin embargo, el periódico The Guardian publicó el pasado jueves que el exministro no superó una investigación interna meses antes del nombramiento para comprobar si no se encontraba comprometido y suponía un riesgo para la seguridad del Estado.

Estas pesquisas fueron realizadas por el Departamento de Escrutinio de Seguridad del Reino Unido (UKSV por sus siglas en inglés), un organismo independiente que comprueba el expediente de todo candidato propuesto para ejercer un cargo público.

Starmer ha responsabilizado en su comparecencia al Foreign Office británico, asegurando que ellos deberían haberle notificado que Mandelson había recibido la autorización contra el criterio del departamento encargado de vetar a los candidatos.

En su alocución al Parlamento consideró "increíble" que ni él ni el entonces secretario del gabinete, Chris Wormald, fueran informados por Exteriores. El máximo responsable del Foreign Office, Olly Robbins, fue cesado el pasado jueves por este motivo.

También ha considerado "imperdonable" que no se le informara exhaustivamente cuando compareció ante la Cámara de los Comunes para informar sobre la destitución de Mandelson en septiembre de 2025.

En ese momento, Starmer declaró que el antiguo ministro "había superado todo el debido proceso" de seguridad vigente. Esas palabras se han vuelto ahora en su contra, con la oposición conservadora acusándole de haber "engañado" al Parlamento.

El premier, finalmente, volvió a disculparse con las víctimas de Epstein, fallecido en 2019 por suicidio en su celda cuando se encontraba recluido en Manhattan, y declaró que Mandelson nunca debería haber sido nombrado embajador. "Cometí un error de juicio", declaró.

Peter Mandelson pasea a su perro en Londres. REUTERS/Toby Melville

En cuanto a las medidas, Starmer ha afirmado que ha ordenado "actualizar los términos de referencia para las revisiones de seguridad", de manera que cubra "todas las maneras por las que se toman las decisiones relativas a las autorizaciones de seguridad nacional".

En paralelo, el primer ministro ha ordenado al grupo de seguridad gubernamental en su Gabinete que "investigue cualquier indicio de brecha de seguridad" que se haya podido producir durante el tiempo que Mandelson ejerció.

La oposición carga en bloque

Los partidos de la oposición han cuestionado la capacidad de Starmer para proseguir al frente del Gobierno. Alex Burghart, de los tories, consideró "difícil de creer cualquier cosa que diga el primer ministro". El nombramiento, y debe asumir la responsabilidad".

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, ha sido aún más contundente en el Parlamento. "No preguntó sobre la relación entre Mandelson y Epstein, no preguntó si Mandelson suponía un riesgo de seguridad, y al parecer, ni siquiera habló con Peter Mandelson antes de nombrarle embajador".

"No parece que preguntase nada. ¿Por qué? Porque no quería saber". Badenoch ha acusado a Starmer de "incompetencia" y ha calificado su posición de "insostenible", acusándole de forzar una cadena de dimisiones para evitar asumir su responsabilidad.

"Ha echado a su secretario de gabinete, ha echado a su director de comunicaciones, ha echado a su jefe de Gabinete y ahora ha echado al secretario permanente del Foreign Office", acusa la líder tory. "Toda esa gente despedida por una decisión que tomó".

Stephen Flynn, del Partido Nacionalista Escocés, ha tirado de ironía. "El primer ministro culpa de todo al mal criterio de los demás. Pero lo que a mí me interesa es su propio juicio. ¿Se considera él mismo un ingenuo, un incompetente o ambas cosas?"

El laborista John McDonnell ha "agradecido" las disculpas de Starmer, su compañero de partido, pero ha expresado su temor de que Mandelson fuera "recompensado" con la embajada como pago por su apoyo. "Y como todos saben, lo que Mandelson quiere, lo consigue", advierte.

Robbins ha sido convocado por el Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes para explicar su versión. Según la prensa británica, se espera que defienda su trabajo y declare que sólo cumplía las órdenes del primer ministro, que insistía en nombrar a Mandelson como embajador en EEUU.

Mientras, las elecciones locales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales se celebrarán el 7 de mayo. Las encuestas sobre intención de voto presagian una debacle para el partido de Starmer.