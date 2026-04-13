La victoria de Magyar sobre el autócrata Orbán refuerza a la UE desde el centroderecha y frena a Putin y a Trump

Magyar se compromete a restablecer el Estado de derecho y a apoyar a Ucrania, lo que supone un duro golpe para la extrema derecha europea y sus aliados internacionales.

El triunfo permitirá desbloquear hasta 18.000 millones de euros en fondos comunitarios para Hungría, congelados por las políticas autoritarias de Orbán.

La victoria de Magyar refuerza la unidad de la UE frente a Vladímir Putin y Donald Trump, y promete el fin del veto húngaro en temas clave europeos.

No ha sido solo alivio. Los líderes europeos, independientemente de su familia política, han acogido con euforia la arrolladora derrota del ultranacionalista Viktor Orbán a manos del centroderecha de Péter Magyar en las elecciones de este domingo en Hungría, convencidos de que su salida abre una etapa de mayor unidad en la UE para poder plantar cara a Vladímir Putin y Donald Trump.

Durante años, Orbán ha utilizado el derecho de veto como ariete, bloqueando o al menos demorando -casi siempre en solitario- decisiones que la UE consideraba cruciales: desde el apoyo a Ucrania o las sanciones a Rusia hasta las medidas punitivas contra colonos israelíes violentos. Magyar ha prometido poner fin a esa política de obstrucción, lo que se traduce en un alivio inmediato para Bruselas.

"Los húngaros han votado sí a Europa", ha proclamado el líder de Tisza, adscrito al Partido Popular Europeo (PPE), que ha superado la mayoría de dos tercios necesaria para reformar la Constitución y revertir las leyes represivas de la era Orbán. La participación se ha situado en un nivel récord cercano al 80%.

"El resultado de las elecciones, aunque aún no está completo, es comprensible y claro, doloroso para nosotros, pero inequívoco", ha admitido el líder de Fidesz, que ha reconocido con rapidez el fin de sus 16 años consecutivos en el poder y ha llamado a su adversario para felicitarle.

“El corazón de Europa late hoy con más fuerza en Hungría”, ha celebrado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, blanco habitual de los ataques del primer ministro saliente. "Hungría ha elegido Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país recupera su rumbo europeo. La Unión se fortalece", sostiene la alemana.

La caída de Orbán abre la puerta a que Bruselas desbloquee a corto plazo hasta 18.000 millones de euros en fondos comunitarios para Hungría -a los que se suman otros 15.000 millones en créditos SAFE para Defensa-, congelados durante años por la deriva autoritaria del dirigente ultranacionalista.

El Ejecutivo comunitario acusaba a Budapest de socavar la independencia judicial, alimentar la corrupción, asfixiar a los medios de comunicación críticos, cuestionar el derecho de asilo y atacar al colectivo LGTBI y a otras organizaciones de la sociedad civil. Magyar se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho en Hungría y cuenta con los votos necesarios para hacerlo.

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, tras conocer su derrota Reuters

En su discurso de la victoria, Magyar ha anunciado que sus primeros viajes al extranjero serán a Varsovia y Viena, tras los cuales visitará Bruselas para tratar de desbloquear las ayudas comunitarias. "Recuperaremos los fondos de la UE que corresponden al pueblo húngaro", ha dicho.

El resultado de las elecciones supone un duro mazazo para Putin, Trump y las fuerzas europeas de derecha radical -aglutinadas en el grupo Patriotas por Europa, al que pertenece Vox-, que habían apoyado activamente la reelección de Orbán. No en vano, el primer ministro húngaro ha actuado como su caballo de Troya dentro de la UE, erosionando su unidad desde el interior.

"Es un desastre para Putin, MAGA y sus aliados de extrema derecha", sostiene Mujtaba Rahman, investigador del Eurasia Group. "Sin duda, esto supone un rechazo a Trump y a Vance. La anunciada nueva era de injerencia oficial de Estados Unidos en la política interna europea ha comenzado de forma calamitosa", ha señalado.

En un viaje relámpago a Budapest la semana pasada, el vicepresidente de Trump denunció la supuesta presión de los "burócratas de la UE", mientras hacía campaña abiertamente a favor de Orbán. "Hagamos grande de nuevo la interferencia electoral, JD Vance", ha replicado con ironía el excomisario francés Thierry Breton tras conocer la caída de Orbán.

El beneficiario más inmediato de la derrota del líder ultranacionalista será Ucrania. Orbán ha ejercido en solitario el veto al préstamo de 90.000 millones destinado a sostener al Gobierno de Volodímir Zelenski -desdiciéndose de su apoyo previo en diciembre-, ha bloqueado el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú y frena también las negociaciones de adhesión de Kiev a la UE.

La celebración del ganador de las elecciones húngaras, Péter Magyar Reuters

Pero lo que más había alarmado a los líderes europeos son las últimas investigaciones periodísticas que apuntan a que tanto el primer ministro húngaro saliente como su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, filtran al Kremlin, en tiempo real, el contenido de las discusiones en Bruselas, incluidos documentos confidenciales.

"Felicitamos a Péter Magyar y al partido Tisza por su rotunda victoria. Es importante que prevalezca un enfoque constructivo. Ucrania siempre ha buscado relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos a avanzar en nuestra cooperación con Hungría", ha escrito Zelenski en su cuenta de X.

También en este frente, Magyar (un antiguo hombre de Orbán que rompió públicamente con el Gobierno hace apenas dos años tras un escándalo de indultos controvertidos que involucraba a su exmujer) tendrá que moverse con rapidez, en un contexto en el que Ucrania está al borde de quedarse sin fondos y ya no cuenta con el respaldo financiero de la administración Trump.

La victoria del líder de Tisza ha sido recibida con satisfacción por los dirigentes de los tres grandes partidos de la ‘gran coalición’ que sostiene a Von der Leyen —populares, socialistas y liberales—, que ven en el resultado un refuerzo del eje proeuropeo en la UE.

"Esta noche es la victoria del pueblo de Hungría. Han confirmado que nuestra política de centroderecha, centrada en la gente, gana elecciones. Contenido. Soluciones. Unidad, no consignas vacías ni miedo", ha escrito el presidente del PPE, Manfred Weber.

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, Péter Magyar, por un futuro mejor para todos los europeos", afirma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y de Hungría en Europa", ha celebrado el presidente francés, Emmanuel Macron. "Hungría, Polonia, Europa. ¡De nuevo juntos! ¡Gloriosa victoria, queridos amigos!", destaca el polaco Donald Tusk.