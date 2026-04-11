Magyar encabeza los sondeos en Hungría pero necesitará más del 50% para contrarrestar el sistema electoral de Orbán

Observadores internacionales han señalado que, aunque las elecciones son libres, el sistema otorga ventajas desproporcionadas en fondos y cobertura mediática al partido de Orbán.

El sistema combina distritos uninominales y listas nacionales, permitiendo que un partido con alrededor del 45% de los votos pueda controlar hasta el 67% del Parlamento.

El sistema electoral húngaro, rediseñado por Orbán, exige que la oposición logre más del 50% de los votos para asegurar una mayoría parlamentaria, debido a un reparto de escaños que favorece al oficialismo.

Péter Magyar y su partido Tisza lideran los sondeos en Hungría, superando en intención de voto al partido Fidesz de Viktor Orbán por hasta 20 puntos según encuestas independientes.

Este domingo 12 de abril, Hungría vive una cita decisiva. Millones de ciudadanos están llamados a las urnas en unas elecciones que se perfilan como el mayor desafío para el Fidesz, el partido gobernante en los últimos 16 años.

Por primera vez desde 2010, el ultranacionalista Viktor Orbán encara la votación sin la certeza de una victoria segura. Y es que las encuestas independientes dibujan un panorama inédito: el conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, aventajan al primer ministro entre diez y 20 puntos en intención de voto, según el análisis.

Las encuestas realizadas por institutos demoscópicos independientes, como Median, Iránytű o 21 Kutatóközpont, sitúan la ventaja de Tisza sobre Fidesz con un amplio margen (incluso el 56% frente al 37%). Por el contrario, aquellas más afines al partido gobernante, como Nézőpont o McLaughlin, dan victorias ajustadas al partido de Orbán (45% frente al 40%). El agregador PolitPro, que aúna todos los sondeos, por ejemplo, sitúa a Tisza diez puntos por encima de Fidesz.

Aunque algunos análisis más optimistas sugieren que Magyar podría incluso rozar la mayoría cualificada de dos tercios en una Asamblea Nacional de 199 escaños, lo que le permitiría aprobar leyes, incluso de rango constitucional, sin el apoyo de otras formaciones.

Ahora bien, ganar en las urnas no garantiza el poder. El camino hacia el despacho del primer ministro en el Monasterio de las Carmelitas está sembrado de minas institucionales, colocadas estratégicamente por Orbán durante años de deriva autocrática.

Péter Magyar, la nueva sensación de la política de Hungría que amenaza el dominio de Viktor Orbán

El singular sistema húngaro obliga a Magyar a una victoria inédita. Para neutralizar el blindaje electoral del orbanismo, no basta con quedar primero. Los análisis sostienen que mientras el Fidesz podría retener la mayoría parlamentaria con apenas el 43% de los votos, la oposición necesitaría rebasar el 50%. Así, esta arquitectura electoral exige a Magyar una ventaja de al menos seis o siete puntos para alcanzar una mayoría simple.

Las trampas de Orbán

En 2011, el oficialismo impulsó una reforma que rediseñó por completo el sistema político del país, reduciendo el número de escaños de 386 a 199. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso comparable a lo que en Estados Unidos se conoce como gerrymandering. Es decir, la manipulación de los distritos electorales para favorecer a un partido, según recoge la agencia Efe.

De este modo, Fidesz reestructuró las circunscripciones con el objetivo de concentrar el voto opositor en unos pocos distritos urbanos, mientras que las zonas rurales —bastiones tradicionales de Orbán— tienen un peso desproporcionado en el reparto de escaños.

Además, el sistema incluye distritos uninominales, en los que el candidato más votado se lleva el escaño por mayoría simple. Este mecanismo ha tendido a beneficiar a los partidos con un apoyo territorial sólido, en detrimento de una oposición hasta ahora más fragmentada.

Por otro lado, Hungría combina estos distritos (106 en total) con un sistema de listas nacionales. Según explican desde Atlantic Council, los votos "sobrantes" del candidato ganador en los distritos individuales se añaden a su lista nacional. Este diseño permite que un partido que obtenga, por ejemplo, alrededor del 45% de los votos, pueda llegar a controlar hasta el 67% del Parlamento.

Los efectos se reflejan en los resultados electorales. En 2014, con el 45% del voto popular, el partido de Orbán consiguió casi todos los 106 escaños uninominales y una mayoría parlamentaria de dos tercios del total.

En 2018 el apoyo popular subió al 49% y la formación volvió a obtener una representación desproporcionada, con cerca del 67 % de los 199 escaños. Y en 2022, Fidesz obtuvo alrededor del 54% de los votos, lo que se tradujo en casi el 68% de los escaños.

El año pasado, el Gobierno promovió otra modificación al eliminar el límite máximo de los fondos destinados a campañas electorales, lo que, según los expertos, también favorece al Fidesz, según Efe.

Tras las elecciones de 2022, los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) concluyeron que la cita a las urnas fue "libre" pero "injusta", ante las enormes ventajas presupuestarias y de cobertura mediática favorable a Orbán.