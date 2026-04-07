Italia evita una matanza escolar en Perugia que preparaba un estudiante inspirado por la masacre de Columbine

El entorno digital al que pertenecían los investigados estaba orientado a captar adolescentes vulnerables y promover la violencia y el extremismo ideológico.

La investigación permitió incautar materiales peligrosos e identificar a otros siete adolescentes en distintas ciudades italianas vinculados a redes neonazis y supremacistas.

El menor difundía propaganda terrorista y supremacista, además de manuales para fabricar armas y explosivos como el TATP, y mantenía contacto con un grupo neonazi internacional.

La policía italiana detuvo en Perugia a un joven de 17 años que planeaba una matanza escolar inspirada en Columbine, con la intención de suicidarse tras el ataque.

Los Carabinieri han detenido en la localidad de Perugia, Italia, a un joven de 17 años acusado de planear una matanza en una escuela, así como de difundir propaganda terrorista e instigar a la violencia por motivos raciales.

El menor está acusado de los delitos de propaganda e instigación a delinquir con motivos de discriminación racial, étnica y religiosa, así como de tenencia de material con fines de terrorismo, informó la Policía en un comunicado.

El detenido, natural de Pescara pero residente en Perugia, tenía la intención explícita de llevar a cabo una matanza en un centro escolar inspirada en la tragedia de la escuela secundaria de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos. Planeaba culminarla con su propio suicidio.

La matanza de Columbine (Littleton, Colorado) fue ejecutada por dos estudiantes, Eric David Harris y Dylan Bennet Klebold. El 20 de abril de 1999, asesinaron a 12 alumnos y a un profesor, hirieron a otras 23 personas y posteriormente se suicidaron.

'La madre de Satán'

En los dispositivos del menor se hallaron manuales detallados para la fabricación de armas con tecnología 3D y guías para sintetizar peróxido de acetona (TATP).

Esta sustancia, conocida como la "madre de Satán" por su alta inestabilidad y facilidad de creación, fue la misma utilizada en los atentados yihadistas de París y Bruselas.

Los Carabinieri subrayaron que el material incautado incluía también protocolos para el sabotaje de servicios públicos esenciales e instrucciones sobre el manejo de sustancias químicas y bacteriológicas peligrosas

La investigación también reveló que el joven mantenía contacto directo con el líder del grupo de Telegram 'Werwolf Division', un grupo terrorista y supremacista neonazi desmantelado en Italia, cuya actividad principal se gestionaba desde redes sociales.

Esta comunidad virtual promueve la supuesta superioridad de la "raza aria" y glorifica a autores de matanzas como Brenton Tarrant (Christchurch, 2019) y Anders Breivik (Oslo y Utoya, 2011), a quienes califican de "santos" para fomentar su emulación.

Obsesionado por Columbine

"Cuando esté en quinto, replicaré lo de Columbine". Este es uno de los mensajes que el detenido, que se encuentra en estos momentos en un centro de menores de Florencia a la espera de la apertura del juicio, escribió en un chat de WhatsApp en 2024. Tenía 15 años en aquél momento.

Entre otros mensajes recuperados por los investigadores, figura lo siguiente: "A lo mejor un día hago un tiroteo y después me suicido". El detenido afirmaba entonces que no tenía decidido dónde ponerse a disparar "antes de irme para allá".

Ya con 17 años, el menor había creado el grupo de Telegram en el que se compartían los manuales para construir armas; documentos de propaganda supremacista, antisemita y racista; y ensayos inspirados en la ideología neonazi. También se han encontrado vídeos e imágenes de pornografía infantil.

En declaraciones a La Reppublica, la madre del acusado ha querido negar que se trate de una persona violenta. "Me mantendré a su lado. No acepto lo que ha hecho, se ha arruinado la vida por unas creencias que no son las suyas", declaraba. "Me culpo a mí misma por no haber controlado sus redes sociales".

La mujer afirma que le preguntó a su hijo si realmente sería capaz de disparar a otros chicos, y él se lo negó, afirmando que era "sólo curiosidad". La defensa del acusado sostendrá que todas sus publicaciones respondían a "delirios" y que nunca se planteó realmente cometer la matanza.

Investigación y detenciones en Italia

La operación, coordinada por la sección antiterrorista de los Carabineros (ROS) y la Fiscalía de Menores de L’Aquila (centro), se saldó con el traslado del joven a un centro penal de menores y el registro de otros siete adolescentes en las localidades de Teramo, Perugia, Pescara, Bolonia y Arezzo.

Los otros menores investigados, integrados en "un ecosistema virtual transnacional de matriz neonazi, aceleracionista y supremacista", son también objeto de pesquisas por delitos de propaganda e instigación a delinquir por motivos de discriminación racial, étnica y religiosa.

Según las autoridades italianas, este entorno digital está diseñado para captar a adolescentes especialmente sensibles a la violencia y al extremismo ideológico.