JD Vance visitará a Orbán en Budapest en la recta final de las elecciones en Hungría para transmitirle el apoyo de Trump

Las claves nuevo Generado con IA JD Vance, vicepresidente de EE.UU., visitará Budapest para reunirse con Viktor Orbán y mostrar el apoyo de la administración Trump en la recta final de las elecciones húngaras. Vance acompañará a Orbán en un mitin del partido Fidesz y pronunciará un discurso sobre la alianza entre Estados Unidos y Hungría. Orbán, tras 16 años en el poder, enfrenta el riesgo de perder ante el opositor Péter Magyar, cuyo partido lidera las encuestas con un 56% de intención de voto. La visita de Vance ocurre en un contexto de tensiones energéticas y acusaciones del gobierno húngaro sobre intentos de sabotaje ucraniano a infraestructuras clave para el suministro de gas ruso.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunirá este martes en Budapest con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para escenificar el apoyo de la administración Trump al mandatario ultraconservador en la recta final de las elecciones húngaras, que se celebran el próximo domingo.



Según informa el portal Index.hu, cercano al gobierno húngaro, ambos políticos comparecerán ante la prensa hacia el mediodía del martes. Por la tarde, Vance arropará a Orbán en un mitín político del conservador y gubernamental partido Fidesz.



Al confirmar la semana pasada el viaje de Vance a Hungría los días 7 y 8 de abril, la Casa Blanca indicó que el vicepresidente tenía previsto pronunciar un discurso sobre la "importante alianza entre EE.UU. y Hungría".



Orbán, en el poder desde 2010, es un cercano aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación. La última vez que ambos se encontraron fue en noviembre de 2025, en la Casa Blanca.



"Es un líder verdaderamente fuerte y poderoso", escribió Trump sobre Orbán en una publicación de la plataforma X. Se trata de una de las múltiples ocasiones en las que ha expresado su apoyo al líder húngaro.



Vance acude a respaldar al mandatario ultranacionalista en un momento crucial, pues por primera vez afronta el riesgo de perder el poder tras 16 años consecutivos de gobierno con mayorías absolutas.



A menos de una semana de los comicios, su principal rival, el opositor Péter Magyar, lidera los sondeos sobre la intención del voto con una clara ventaja.

“Pido respetuosamente al vicepresidente estadounidense que en su discurso aclare que no piden soldados de Hungría, y que Hungría no desempeñará ningún papel en la guerra de Irán”, advirtió Magyar en declaraciones al portal 444.hu.



Según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones 21, el partido Tisza de Magyar cuenta con el apoyo del 56 % de los votantes, 19 puntos más que el 37 % del Fidesz.

La visita a Budapest del vicepresidente estadounidense tiene lugar unos dos meses después de la del secretario de Estado, Marco Rubio. EEUU y Hungría firmaron entonces un acuerdo de cooperación en energía nuclear civil.

La energía ha sido uno de los principales caballos de batalla de Orbán para optar a la reelección. Este domingo, su gobierno acusó a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, donde se hallaron explosivos cerca de la infraestructura.

"Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa”, afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó".

El gobierno de Orbán también mantiene un enfrentamiento con el de Volódimir Zelenski sobre el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano y quedó dañado en un ataque ruso a finales de enero.

Según Budapest, Kiev no lo repara por motivos políticos, con el supuesto fin de debilitar el apoyo popular al partido gobernante en las elecciones legislativas.