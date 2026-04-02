La OTAN entra en su mayor crisis por el choque de Trump con Europa por negarse a entrar en la guerra de Irán

Líderes europeos insisten en la defensa de sus intereses nacionales y rechazan involucrarse en la guerra, defendiendo el carácter euroatlántico de la OTAN.

Donald Trump amenaza con retirar a EEUU de la OTAN, cuestionando la utilidad de la Alianza y criticando la falta de apoyo europeo.

Reino Unido, España, Francia, Italia y Polonia han impuesto restricciones al uso de sus bases y espacio aéreo por parte de EEUU para operaciones militares.

La OTAN enfrenta su mayor crisis tras el rechazo de varios países europeos a participar en la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

La OTAN se adentra en la peor crisis de sus 77 años de historia tras el choque de Donald Trump con sus aliados europeos por negarse a entrar en la guerra unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, una fractura que amenaza con hacer estallar definitivamente la Alianza Atlántica.

En los últimos días, Reino Unido ha restringido el uso de sus bases para bombardear objetivos iraníes; España ha cerrado su espacio aéreo a todo el tráfico militar estadounidense; y Francia ha prohibido que aviones estadounidenses con suministros militares para Israel sobrevuelen su territorio.

Por su parte, Italia ha rechazado que aviones con armas destinadas a atacar Irán aterricen en la base de Sigonella en Sicilia, mientras que Polonia ha declinado enviar un sistema de defensa aérea Patriot a Oriente Próximo.

Tras este cúmulo de desplantes de sus aliados, Trump ha avisado en varias entrevistas este miércoles de que está considerando seriamente sacar a EEUU de la OTAN, lo que dejaría a Europa sin el paraguas de seguridad que Washington ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

"Nunca me ha convencido la OTAN. Siempre he sabido que eran un tigre de papel, y Putin también lo sabe, por cierto", argumenta el inquilino de la Casa Blanca.

"Si al final los países del Golfo —o incluso Turquía— ayudan a Trump en contra de Irán y Europa no lo hace, Trump tendrá la mejor excusa posible para no contribuir más a la OTAN", explica a EL ESPAÑOL Alicia García-Herrero, investigadora en el centro de estudios Bruegel.

No es la primera vez que Trump lanza amenazas de este tipo. En vísperas de asumir su primer mandato, calificó a la OTAN de "obsoleta" y denunció que sus socios se aprovechaban de EEUU para no gastar lo que les correspondía en Defensa.

En la cumbre de 2018 en Bruselas, el magnate inmobiliario ya amagó con salirse de la Alianza. "Me voy de esta reunión. Ya no hay razón para que siga aquí", espetó a sus socios, según ha relatado el entonces secretario general, Jens Stoltenberg.

Sin embargo, esta vez Trump ha lanzado una ofensiva concertada en todos los frentes contra la Alianza, que implica a toda su administración y de la que parece difícil volverse atrás.

"Tendremos que replantearnos si la OTAN está cumpliendo su función o si se ha convertido en una calle de sentido único en la que Estados Unidos se limita a ayudar a Europa, pero cuando necesitamos el apoyo de nuestros aliados, nos niegan el uso de bases y el sobrevuelo", ha denunciado el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Cuando pedimos ayuda adicional o simplemente acceso —uso de bases y sobrevuelo—, nos encontramos con reticencias, obstáculos o vacilaciones", se queja el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que deja en manos de Trump la decisión de aplicar el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva.

"El presidente ha señalado que difícilmente puede hablarse de una alianza si hay países que no están dispuestos a respaldarte cuando los necesitas", ha denunciado.

"Esta es, con diferencia, la peor crisis a la que se ha enfrentado la OTAN", escribe Ivo Daalder, que fue embajador de EEUU ante la Alianza durante la presidencia de Barack Obama.

"Nunca antes un presidente estadounidense había sugerido —y mucho menos afirmado abiertamente— que EEUU ya no estará ahí para ayudar”. Tampoco cinco de los seis mayores aliados europeos habían obstaculizado la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones militares en otros lugares, incluso si no estaban de acuerdo con ellas", señala Daalder.

"Las alianzas militares se basan, en esencia, en la confianza: la certeza de que, si soy atacado, acudirás en mi defensa. Esa confianza lleva años erosionándose bajo el liderazgo de Donald Trump. ¿Se ha roto finalmente por completo?", se pregunta el embajador de Obama.

De momento, la OTAN guarda silencio ante la nueva andanada de Trump. En su última comparecencia, el secretario general, Mark Rutte, justificó la negativa inicial de los aliados europeos a la guerra de Irán en que no fueron consultados ni avisados previamente.

Aun así, aseguró que ya se preparan para participar en la reapertura del estrecho de Ormuz. La realidad, sin embargo, es otra: ningún país está dispuesto a enviar barcos mientras continúen las hostilidades.

Pese a la presión redoblada de Trump, los europeos se mantienen firmes en su negativa a involucrarse en la guerra, aunque insisten en que harán todo lo posible por preservar el vínculo transatlántico y la OTAN.

"Sea cual sea la presión sobre mí o sobre otros, y sea cual sea el ruido, voy a actuar en función del interés nacional británico en las decisiones que tome. Por eso he sido absolutamente claro: esta no es nuestra guerra, y no vamos a dejarnos arrastrar a ella", ha dicho este miércoles el primer ministro británico, Keir Starmer.

En un giro radical frente a la histórica relación privilegiada con Estados Unidos, Starmer defiende ahora que “nuestro interés nacional a largo plazo exige estrechar la cooperación con nuestros aliados europeos y con la Unión Europea" en materia de Seguridad y Defensa.

"Permítanme recordarles qué es la OTAN. Es una alianza militar centrada en la seguridad de la región euroatlántica", ha declarado la viceministra de Defensa de Francia, Alice Rufo.

"No está diseñada para llevar a cabo operaciones en el estrecho de Ormuz, lo que constituiría una violación del derecho internacional", ha zanjado.

"No es la primera vez que hace esto y, tratándose de un fenómeno recurrente, ustedes mismos pueden juzgar las consecuencias", ha dicho con un toque de ironía un portavoz del canciller Friedrich Merz, refiriéndose a las amenazas de Trump.

"No me corresponde comentar las palabras del presidente estadounidense. Solo quiero dejar claro, en nombre del Gobierno alemán, que estamos, por supuesto, comprometidos con la OTAN", ha agregado.