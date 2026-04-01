Un avión de transporte ruso con 30 militares a bordo se estrella en Crimea por un fallo técnico: no hay supervivientes

Las claves nuevo Generado con IA Un avión de transporte militar ruso An-26 se estrelló en Crimea, causando la muerte de los 30 militares a bordo, incluidos seis tripulantes. El accidente ocurrió cuando se perdió el contacto con la aeronave sobre un acantilado, y las primeras hipótesis apuntan a un fallo técnico. No se han encontrado evidencias de daño externo en el avión antes del accidente, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El Comité de Instrucción de Rusia ha abierto una investigación penal por posible violación de normas de vuelo tras el siniestro.

Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado este martes, provocando la muerte de 30 militares, incluidos los seis integrantes de la tripulación, según informó la agencia estatal TASS durante la madrugada del miércoles.

La agencia, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, asegura que se perdió el contacto con el avión, un An-26, a las 18:00 en hora de Moscú el martes (15:00 GMT) en un vuelo previsto sobre Crimea. Las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un fallo técnico de la aeronave.

Según fuentes en la escena del accidente, los 30 militares que iban a bordo del avión de transporte perdieron la vida. El Ministerio de Defensa, según recoge la agencia RIA Novosti, señaló que "no hay evidencias de daño externo a la aeronave" justo en el momento en el que se perdió el contacto. Rápidamente se movilizaron los equipos de rescate hasta el lugar del impacto.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) ha abierto una investigación penal por "violación de normas de vuelo", según anunció en su canal de Telegram.

El An-26, un avión bimotor turbohélice de la era soviética, se ha utilizado ampliamente para el transporte de corto y medio alcance, con capacidad para transportar hasta 40 soldados o 5,5 toneladas de carga.

La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, está en poder de Rusia desde 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y es motivo histórico de disputa entre Rusia y Ucrania.