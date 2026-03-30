Alemania y Siria acuerdan "trabajar" para repatriar a los refugiados: Merz quiere devolver al 80% en tres años

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa ofrecieron este lunes una rueda de prensa en la Cancillería, en Berlín, Alemania. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Alemania planea repatriar al 80% de los más de 900.000 refugiados sirios en tres años, según anunció el canciller Friedrich Merz. El proceso de retorno priorizará a quienes no tengan permiso de residencia vigente y a aquellos condenados o investigados por delitos. El acuerdo fue alcanzado tras una reunión en Berlín entre Merz y el presidente sirio Ahmed al Sharaa, marcando la primera visita oficial desde la caída del régimen de Bashar al Asad. Alemania justifica la medida por el fin de la guerra civil en Siria y el establecimiento de un nuevo gobierno, defendiendo retornos ordenados y coordinados según el derecho internacional.

Alemania quiere devolver a Siria, en los próximos tres años, al 80% de los más de 900.000 refugiados sirios que residen actualmente en el país. Así lo ha anunciado este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, tras reunirse en Berlín con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

En la que es la primera visita oficial del nuevo jefe de Estado sirio a Alemania desde la caída del régimen de Bashar al Asad, a finales de 2024, Merz ha señalado que el proceso de retornos comenzaría de forma prioritaria con quienes no tienen permiso de residencia en vigor o han cometido delitos en territorio alemán.

En una rueda de prensa conjunta, el canciller ha explicado que había pedido a Al Sharaa que Siria "readmita de manera prioritaria a aquellos ciudadanos que ya no disponen de un permiso de residencia válido en Alemania", así como a un "pequeño grupo que nos causa problemas", en referencia a sirios condenados o investigados por distintos delitos, según recoge la agencia Reuters.

En esta línea, Berlín defiende que el fin de la guerra civil y la formación del nuevo Gobierno sirio permiten iniciar una fase "de retornos ordenados", aunque insiste en que estos deberán coordinarse con Damasco y ajustarse al derecho internacional. "En las últimas semanas, hemos elaborado un ambicioso programa de trabajo conjunto para la reconstrucción y el retorno, que ya se está poniendo en marcha", ha afirmado.

Nada más llegar al poder el año pasado, el Gobierno de coalición de Merz endureció de forma drástica la política migratoria, en respuesta al auge del partido de extrema derecha AfD y a su agenda abiertamente antiinmigración. Este giro contrasta con la línea de 2015, cuando la entonces canciller Angela Merkel, también democristiana, permitió la entrada de cerca de un millón de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de Siria y Afganistán, en el punto álgido de la llamada "crisis de los refugiados".

Por su parte, Al Sharaa ha dicho que Siria nunca olvidará cómo Alemania abrió sus puertas a los refugiados durante la guerra civil y se ha limitado a reconocer que los dos países están restableciendo su colaboración. "Estamos trabajando con nuestros amigos en Alemania para establecer un modelo de migración circular que permita a los talentos sirios contribuir a la reconstrucción de su país", ha indicado en declaraciones recogidas por Efe.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.