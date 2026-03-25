Dimite un alto cargo de Justicia de Meloni por sus vínculos con la mafia y agrava la crisis tras el fracaso de su referéndum

Una pancarta pide este lunes la dimisión de Meloni tras la victoria del 'no' en el referéndum constitucional sobre la reforma judicial. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Dimite Andrea Delmastro, subsecretario de Justicia de Italia, tras revelarse sus vínculos con un clan mafioso a través de una sociedad relacionada con un restaurante romano. La crisis en el Gobierno de Meloni se agrava tras el fracaso del referéndum para reformar la justicia y la renuncia de Delmastro y de la jefa de gabinete, Giusi Bartolozzi. Bartolozzi dimitió tras comparar al poder judicial con "un pelotón de fusilamiento" durante un debate televisivo, generando polémica y exigencias de cese. La primera ministra Meloni ha pedido también la dimisión de la ministra de Turismo, Daniela Santanché, procesada por fraude empresarial y falsificación de información financiera.

El golpe político al Gobierno de Giorgia Meloni tras el 'no' en el referéndum para reformar el sistema judicial se agrava con la dimisión del subsecretario de Justicia de Italia, Andrea Delmastro, tras revelarse sus vínculos con un clan mafioso.

Delmastro, uno de los pesos pesados del partido gubernamental Hermanos de Italia, liderado por Meloni, mantuvo hasta 2023 una participación en una sociedad que gestiona el restaurante romano Bisteccheria d'Italia, registrado a nombre de la hija de Mauro Caroccia, condenado por delitos vinculados al clan mafioso Senese.

Si bien él aseguró que había vendido su participación cuando medios italianos sacaron a la luz esta información, días después se reveló que no era cierto y que seguía vinculado a la mafia.

"Siempre he luchado contra la delincuencia, incluso con resultados concretos e importantes, y aunque no he hecho nada incorrecto, he cometido un descuido que he subsanado tan pronto como me di cuenta", ha asegurado en un comunicado Delmastro.

La renuncia de Delmastro pone fin a meses de resistencia, después de que el pasado febrero fuera condenado en primera instancia a ocho meses de prisión y a un año de inhabilitación para cargo público por revelación de secretos oficiales para atacar a la oposición.

La crisis en el Gobierno de Meloni se agrava con otra dimisión, la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, Giusi Bartolozzi, después de comparar al poder judicial con "un pelotón de fusilamiento" durante un debate televisivo en la campaña del referéndum.

"Hago un llamamiento a todos los ciudadanos que sufren en su piel (a los jueces). Voten sí y nos quitamos de en medio a esta magistratura que ejerce de pelotón de fusilamiento", dijo en un programa de máxima audiencia, lo que desató duras críticas de todo el arco parlamentario de Italia, sobre todo de la oposición, que exigió su cese inmediato.

Según medios de Italia, ambas dimisiones se produjeron tras una reunión celebrada la tarde de este martes en Roma con el ministro de Justicia, Carlo Nordio.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "valoró positivamente" las decisiones de Delmastro y Bartolozzi y agradeció "el trabajo realizado con dedicación", en una nota difundida por su oficina de prensa.

Sobre la cuerda floja también está la ministra de Turismo, Daniela Santanché, que procesada el pasado enero por fraude empresarial y falsificación de información financiera entre 2016 y 2022 en Visibilia, un conglomerado empresarial del que ella misma figuraba entre las gestoras.

Ante esto, la propia Meloni ha pedido este martes públicamente su dimisión.

Esta petición resulta insólita en la política italiana, especialmente tras meses de exigencias de dimisión por parte de la oposición que la ministra ha ignorado sistemáticamente.



En julio de 2023 ya fracasó un primer intento de la oposición por destituirla, gracias a los votos de los tres partidos del Gobierno (Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia), mientras que en abril pasado tampoco salió adelante una segunda moción de censura.

