La Unión Europea pisa el acelerador frente a Trump y China con un acuerdo de libre comercio con Australia

El acuerdo protege los intereses de los productores europeos con cupos y salvaguardas para productos sensibles, y reconoce 165 indicaciones geográficas de alimentos y 231 de bebidas europeas.

Se prevé que las exportaciones de la UE a Australia crezcan un 33% en la próxima década, beneficiando especialmente a sectores como lácteos, vehículos y productos químicos.

El pacto garantiza el acceso a materias primas estratégicas como litio, aluminio y manganeso, y elimina casi el 100% de los aranceles sobre exportaciones europeas, salvo algunos productos de acero.

La Unión Europea y Australia han cerrado un acuerdo de libre comercio tras ocho años de negociaciones, permitiendo ahorrar a los exportadores europeos 1.000 millones de euros anuales en aranceles.

Tras los pactos con India y Mercosur, la Unión Europea avanza en su estrategia para reducir riesgos frente al caos arancelario de Donald Trump y la creciente presión de China con un acuerdo de libre comercio con Australia, cuya negociación, abierta desde hace ocho años, se ha acelerado en las últimas semanas hasta su cierre.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sellado el texto final durante una reunión este martes en Canberra con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El pacto permitirá a los exportadores comunitarios ahorrar 1.000 millones al año en aranceles y facilita el acceso a materias primas estratégicas como aluminio, litio o manganeso.

"La UE y Australia pueden estar geográficamente muy alejadas, pero no podríamos estar más cerca en nuestra forma de ver el mundo", sostiene Von der Leyen, que subraya además que el acuerdo "envía una señal clara al resto del mundo de que la amistad y la cooperación son lo que más importa en tiempos de turbulencia".

"Trabajamos intensamente para diversificar nuestras relaciones comerciales en un mundo cada vez más incierto, y en menos de dos meses Europa ha añadido casi 2.000 millones de personas a su mercado de libre comercio mediante acuerdos que abarcan tres continentes, desde Latinoamérica hasta India y ahora Australia", ha destacado en rueda de prensa con Albanese.

En un artículo publicado en EL ESPAÑOL, la presidenta de la Comisión señala que la guerra de Irán y las perturbaciones que ha provocado en la economía mundial -disparando los precios de petróleo, gas y fertilizantes- hacen todavía más urgente la búsqueda de alternativas a Estados Unidos. "En esta era de creciente tensión geopolítica, debemos acercarnos a los socios que comparten nuestros valores y nuestra visión de un mundo basado en normas".

Para Von der Leyen, uno de los pilares centrales del acuerdo comercial con Australia es garantizar el acceso a materias primas estratégicas, frente al chantaje que ejerce China con estos recursos. "En un momento en el que los recursos críticos se utilizan cada vez más como arma, Europa y Australia pueden mostrar un camino diferente", alega.

"Australia alberga casi toda la tabla periódica de minerales fundamentales. Es el mayor proveedor mundial de litio y posee materiales esenciales para impulsar las tecnologías limpias del futuro, desde coches eléctricos en España hasta turbinas eólicas en el Mar Báltico", ha explicado.

El acuerdo comercial con Australia refuerza la posición estratégica de la UE en la cada vez más relevante región del Indo-Pacífico, que concentrará la mayor parte del crecimiento del PIB mundial en las próximas décadas, según Bruselas.

Coches

En 2025, las empresas europeas exportaron a Australia 37.000 millones de euros en bienes y en 2024 31.000 millones en servicios. Con el nuevo tratado de libre comercio, se espera que las exportaciones de la UE crezcan un 33% en la próxima década.

Entre los sectores con mayor potencial destacan los lácteos (con un incremento previsto de hasta el 48%), los vehículos (52%) y los productos químicos (20%). Además, la inversión europea en Australia podría dispararse más de un 87 %, consolidando un vínculo económico estratégico para ambas regiones.

El pacto elimina los aranceles sobre casi el 100% de las exportaciones de bienes de la UE (con la excepción de ciertos productos de acero), lo que permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros anuales en derechos de importación.

Desde el primer día, Australia liberalizará completamente el acceso a su mercado para todos los turismos y vehículos, con la excepción de algunas líneas arancelarias de camiones, cuyas tasas se eliminarán de forma gradual en un corto periodo.

La presidenta Ursula von der Leyen participa en una ceremonia del humo en Sidney Reuters

Además de los recargos de importación, Australia aplica actualmente un impuesto sobre vehículos de lujo, que grava los automóviles cuyo precio supera un determinado umbral.

Como parte de las negociaciones del tratado de libre comercio, Canberra ha aceptado elevar este umbral para los vehículos eléctricos hasta 120.000 dólares australianos, por debajo del cual no se aplica el impuesto.

Aunque este compromiso tiene carácter general y no es específico para la UE, los vehículos eléctricos europeos serán los que más se beneficien proporcionalmente, con aproximadamente el 75% exento del impuesto de lujo.

El pacto también facilitará que las empresas de la UE puedan prestar sus servicios en Australia, incluidos profesionales, transporte, telecomunicaciones, logística y servicios financieros, garantizando que los inversores europeos no sean discriminados frente a los locales ni frente a otros inversores extranjeros.

El acuerdo incluye además medidas de movilidad para sectores innovadores, con cuotas anuales de entrada para 3.000 investigadores e ingenieros en formación, y mejora el acceso de las empresas europeas a contratos de adquisiciones públicas del gobierno australiano para bienes, servicios, obras y concesiones.

Agricultura

En el capítulo agroalimentario, la UE mantiene un superávit comercial con Australia de 2.300 millones de euros en 2024. El acuerdo eliminará los aranceles sobre las principales exportaciones europeas, incluidos quesos, preparados cárnicos, vinos y espumosos, algunas frutas y verduras y sus derivados, chocolate y confitería.

El tratado protege además los intereses de los productores europeos. Para sectores sensibles como carne de vacuno, cordero y cabra, azúcar, determinados productos lácteos y arroz, las importaciones desde Australia estarán sujetas a arancel cero o reducido, pero solo en cantidades limitadas mediante cupos "cuidadosamente calibrados".

Ursula von der Leyen y Anthony Albanese, durante su reunión este martes en Canberra Reuters

Se incorpora también un mecanismo bilateral de salvaguardia que permitirá a la UE tomar medidas rápidas para proteger productos sensibles y a sus productores ante un eventual aumento repentino de importaciones desde Australia.

Este mecanismo se implementará mediante un reglamento independiente de la UE, garantizando "una respuesta ágil y eficaz frente a incrementos inesperados de importaciones o caídas injustificadas de precios".El pacto protege, además, 165 indicaciones geográficas (IG) de productos agroalimentarios y 231 de bebidas espirituosas, incluyendo algunas de las más reconocidas, como el queso manchego o el whisky irlandés.

El acuerdo de libre comercio con Australia debe ahora ser ratificado tanto por los Gobiernos europeos como por la Eurocámara para poder entrar en vigor. Si se cumplen los plazos previstos, las rebajas arancelarias podrían entrar en vigor como muy tarde en 2027.

En paralelo, Bruselas y Canberra han ratificado este martes un acuerdo para reforzar la cooperación en materia de Seguridad y Defensa.